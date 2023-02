guarda-civil-prende-dois-suspeitos-de-tentativa-de-roubo-em-itaquaquecetuba

Um simulacro de revólver, placas clonadas, celulares, acessórios e roupas foram apreendidos. Guarda Civil prende dois suspeitos de sequestro em Itaquaquecetuba

Dois homens foram presos por suspeita de tentativa de roubo a um motorista de um caminhão na tarde desta quinta-feira (9), em Itaquaquecetuba. A Guarda Civil Municipal realizava um patrulhamento de rotina no Jardim Odete quando percebeu uma movimentação estranha. Diferentes materiais também foram apreendidos.

Um simulacro de revólver, placas clonadas, celulares, acessórios e roupas foram apreendidos. Segundo os guardas, os criminosos costumam trocar de roupa durante a ação para tentar despistar a polícia.

Camisetas, simulacro de arma de fogo e placas clonadas de carros foram apreendidos pela GCM

TV Diário/Reprodução

Ainda de acordo com a GCM, o motorista do caminhão disse que foi abordado pelos suspeitos no Jardim Odete e obrigado a entrar em outro carro. Os homens presos, segundo a Prefeitura de Itaquaquecetuba, têm 19 anos e 23 anos.

O caso foi registrado no DP Central da cidade.

Vittorio Ferla