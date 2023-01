Guarda descobre desmanche ilegal de veículos e alambique clandestino em Campinas

Residências que serviam de base para as atividades irregulares foram encontradas na madrugada desta quinta-feira (26), após denúncia anônima. Guarda Municipal encontrou desmanche e alambique clandestino em Campinas

Guarda Municipal de Campinas

Equipes da Guarda Municipal de Campinas (SP) encontraram um desmanche de veículos que funcionava no mesmo local de um alambique clandestino, no bairro Cidade Satélite Íris. As residências foram descobertas na madrugada desta quinta-feira (26), após denúncia anônima. Ninguém foi preso.

Segundo os agentes, foram apreendidas peças de pelo menos dois veículos e duas carcaças de carro em um córrego que passa atrás das casas usadas como desmanche.

Peças de veículos encontradas pela Guarda Municipal em Campinas

Guarda Municipal de Campinas

Alambique

Além do desmonte de carros, de acordo com a Guarda Municipal, o local era usado para produzir bebidas falsificadas. Nele, foram achados diversos rótulos e garrafas para o envase dos produtos alcoólicos.

No momento da abordagem, o desmanche estava vazio e nenhum suspeito foi detido. A ocorrência foi apresentada na 2ª Delegacia Seccional de Campinas para investigação.

Rótulos de bebidas encontradas em alabique clandestino em Campinas

Guarda Municipal de Campinas

Vittorio Ferla