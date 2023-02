Guarda detém dupla e fecha desmanche ilegal de veículos em Campinas

Caso ocorreu na tarde desta quarta-feira (22), na região do DIC VI. Ação da Guarda fecha desmanche em Campinas

Dois homens foram detidos na tarde desta quarta-feira (22), em Campinas (SP), após a Guarda fechar um desmanche ilegal de veículos em um residencial na região do DIC VI. Ninguém ficou ferido.

Segundo a corporação, no espaço havia várias peças, duas motos com chassi suprimido e um veículo modelo Fiorino que foi furtado ou roubado. No local também foram apreendidas porções de drogas.

Os suspeitos, de 18 e 33 anos, devem ficar à disposição da Justiça após registro da ocorrência pela Polícia Civil na 2ª Delegacia Seccional.

Vítima parcelou moto

A Guarda informou que chegou ao imóvel após abordar um rapaz com uma moto também indicada como produto de furto ou roubo. Segundo a corporação, o condutor alegou que desconhecia o problema e contou que havia comprado o veículo na região, de um dos homens que acabou detido.

No momento da abordagem, diz a Guarda, o motociclista disse que estava a caminho do residencial para pagar a primeira de seis parcelas. Além disso, ele mencionou que no local havia outros veículos.

“Ele [condutor] falou que não sabia, parcelou para comprar. É de se estranhar quando a moto é vendida com preço muito abaixo do mercado, sem documentação nenhuma, sem fazer qualquer tipo de consulta para verificar a origem do veículo. Fica até de dica”, falou o guarda Izaquiel dos Santos.

Peças localizadas em desmanche de veículos em Campinas

Guarda de Campinas

