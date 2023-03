A Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec) informou que, além de afastar o guarda das atividades operacionais, determinou à corregedoria da Guarda Municipal que apure o fato. Guarda municipal é flagrado agredindo homem durante briga na Zona Sul de Aracaju

Um guarda municipal de Aracaju foi afastado das funções após ser flagrado dando um tapa em um motociclista durante uma briga no Bairro Jardins, na Zona Sul da capital, nessa segunda-feira (6).

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o agente público fardado discutindo com o homem com uma arma na mão. Em seguida, ele dá um tapa, sai de perto do homem e ambos continuam discutindo, até que o guarda entra em um veículo e vai embora do local. Não há informações do que teria motivado a discussão.

A Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec) informou que, além de afastar o guarda das atividades operacionais, determinou à corregedoria da Guarda Municipal que apure o fato.

Guarda municipal de Aracaju dá tapa em homem

Reprodução/redes sociais

Vito Califano