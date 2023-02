guarda-municipal-encontra-dois-corpos-carbonizados-em-picape-na-zona-rural-de-limeira

Veículo em chamas estava próximo a um canavial na rodovia que liga Limeira a Cosmópolis. Guarda Municipal encontra veículo em chamas com dois corpos carbonizados em Limeira

Dois corpos foram encontrados carbonizados na caçamba de uma picape em chamas, em Limeira (SP), na madrugada desta quinta-feira (16). O veículo estava próximo a um canavial ao lado da rodovia que liga Limeira a Cosmópolis.

Segundo a Guarda Municipal, um caminhoneiro viu a picape em chamas e avisou a corporação. Os agentes foram até o local e viram os dois corpos já carbonizados na caçamba do veículo.

Os guardas consultaram a placa e constataram que não tinha nenhuma queixa de roubo ou furto. A perícia da Polícia Civil foi até o local e os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) para exame e possível identificação.

O caso vai ser investigado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG).

