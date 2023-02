Guarda Municipal treina dois filhotes de cães farejadores em Jacareí

A criação do projeto tem o objetivo de reforçar as ações de segurança no município. Guarda Civil Municipal de Jacareí–SP inicia projeto de operações com cães farejadores

Divulgação/Prefeitura

A Guarda Civil Municipal de Jacareí informou nesta terça-feira (14) o inicio de um projeto de treinamento de dois cães farejadores, para reforçar as ações de segurança no município. Quatro guardas civis irão realizar treinamentos de técnica de emprego de cães em ações policiais, no canil da Força Aérea Brasileira e GCM de São Paulo nesta primeira etapa.

Para a implantação do Grupo de Operações com Cães (GOC), todos os agentes receberam capacitação para operar em atividades de busca e localização, farejamento e imobilização de suspeitos com o auxílio desses animais em ocorrências.

Entre as ações realizadas pelos animais estão o controle de distúrbio civil, a identificação de entorpecentes e a localização de vítimas em desastres naturais. Além disso, os cães também terão papel importante nas ações de salvamento da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.

O projeto inicia com o auxilio de dois cães policiais, da raça Pastor-belga-malinois, nomeadas de Atena e Akira. Ambas possuem 6 meses de idade e iniciaram os processos de adestramentos com comandos básicos, para se familiarizarem.

