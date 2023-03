Guarda prende suspeito após descobrir 100 pés de maconha em casa com estufa em Paulínia

Imóvel no Residencial Pazetti foi localizado nesta quinta-feira (9) após denúncia. Pés de maconha apreendidos na casa de suspeito

Guarda de Paulínia

Um homem de 28 anos foi preso em Paulínia (SP), nesta quinta-feira (9), após a Guarda localizar e apreender 100 pés de maconha na casa dele. A ação ocorreu no Residencial Pazetti após denúncia.

As plantas estavam em vasos e estufas com controle de raios UV, umidade e temperatura, informou a corporação. A Polícia Civil ainda investiga se o objetivo do suspeito era comercializar a droga.

No local também havia adubos e sementes. O caso é apurado pela delegacia da cidade e o suspeito ficou à disposição da Justiça após o registro do boletim de ocorrência.

Pés de maconha estavam em vasos e estufas

