Guarda prende trio suspeito de manter funcionário refém para roubar fios e celulares em ETE de Nova Odessa

Três suspeitos de manter um funcionário refém e roubar fios de cobre e celulares na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Quilombo, em Nova Odessa (SP), foram presos pelas Guardas Civis Municipais da cidade e de Americana (SP), na madrugada de quinta-feira (16).

Um dos criminosos estava armado. Quando um dos ladrões gritou sobre a chegada de uma viatura da Guarda, o assaltante que estava com o funcionário correu em direção à saída.

Por volta das 2h, os guardas patrulhavam a região quando avistaram um homem pulando uma defensa metálica na Rodovia Astrônomo Jean Nicolini, em Nova Odessa, e outro na pista oposta.

Um dos suspeitos escondeu algo próximo a um poste, mas os patrulheiros conseguiram capturar a dupla. Os guardas encontraram os celulares do servidor da ETE com um dos suspeitos e uma pistola com a numeração suprimida que tinha sido dispensada foi apreendida. O terceiro indiciado foi encontrado dentro de um carro Chevrolet Astra.

O grupo foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Americana e autuado por roubo.

