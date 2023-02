Guarda realiza primeira prisão em flagrante após uso do Botão SOS Mulher Piracicaba

Suspeito chegou a pular em rio para tentar fugir de equipe; vítima tinha medida protetiva e acionou pedido de ajuda ao ver o indiciado tentando se aproximar. Encarregada da Patrulha Maria da Penha, Luciane Tovar mostra app SOS Mulher Piracicaba

A Guarda Civil de Piracicaba (SP) realizou na tarde desta quinta-feira (2) a primeira prisão por meio do Botão SOS Mulher Piracicaba. O botão é acionado por um aplicativo de emergência lançado na última terça-feira (31) para que mulheres vítimas de violência doméstica que possuem medida protetiva possam pedir socorro à GCM de forma rápida e prática.

Na ocorrência desta quinta, uma equipe da Patrulha Maria da Penha foi até o endereço da vítima após ser acionada pela central de operações em uma comunicação de um descumprimento de medida protetiva. Ao chegar lá, encontrou a vítima, que tem medida protetiva e é acompanhada pela Patrulha.

Ela contou que estava em frente de casa e viu o agressor vindo em direção. Ela entrou rapidamente na residência e acionou o SOS, enquanto o homem proferia ameaças de morte em frente a sua casa. O homem fugiu. A vítima relatou ainda na noite de quarta-feira (1º) ele também havia descumprido a medida protetiva.

A equipe da Patrulha Maria da Penha conduziu a vítima para a Delegacia de Defesa da Mulher para elaboração de boletim de ocorrência e foi até a Rua do Porto. O suspeito foi encontrado e, ao ser abordado, pulou no rio para tentar figir, segundo os agentes.

Ele foi resgatado e levado para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde a prisão em flagrante por descumprimento de medida e ameaça foi oficializada.

Como pedir e utilizar o app

O SOS Mulher Piracicaba é destinado a todas as mulheres que têm medida protetiva e também àquelas que acabaram de lavrar boletim de ocorrência e solicitaram medida protetiva, de forma emergencial. O aplicativo está disponível na Play Store. Após a instalação e realização do cadastro, ele precisará ser validado pela equipe da Patrulha.

O botão fica vinculado a um CPF e só pode ser instalado em um aparelho celular. Apenas as pessoas detentoras de medida poderão ter o aplicativo instalado para pedido de socorro. A menos que a medida contemple filhos ou outras pessoas, estas poderão ter acesso, mas pelo seu próprio cadastro vinculado ao seu CPF.

Para acionar o botão SOS Mulher Piracicaba, a mulher deve pressionar por três segundos o logotipo da ferramenta no celular. Assim, um sinal é emitido para a Central de Operações da Guarda Civil, que terá em mãos os dados cadastrais da vítima e a localização em tempo real.

