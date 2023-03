guardia-di-finanza-sventa-consegna-di-una-partita-di-2-chili-di-hashish.-arrestate-due-persone

Durante la perquisizione trovati soldi, Rolex originali e due pistole

Due persone sono state arrestate dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, mentre erano intente a scambiarsi un pacco con all’interno circa due chilogrammi di hashish.

Durante il consueto pattugliamento del territorio, l’attenzione delle Fiamme Gialle del Gruppo di Frascati è stata attratta dal comportamento circospetto con cui stava avvenendo la consegna di un plico da parte di un corriere di un’impresa di spedizioni.

Dopo la scoperta, è scattata la perquisizione locale dell’abitazione del destinatario della partita, che ha permesso di rinvenire alcune dosi di cocaina e marijuana pronte per lo smercio, oltre a materiale per il taglio e confezionamento, denaro contante per oltre 18.000 euro e 4 orologi “Rolex” originali.

La droga sequestrata, considerato l’elevato grado di purezza, avrebbe fruttato sulle piazze di spaccio circa 10 mila euro.

I due sono stati arrestati per l’ipotesi di reato di traffico di stupefacenti e giudicati con rito direttissimo davanti al Tribunale di Roma, che ha convalidato la misura cautelare.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo messo in atto dalla Guardia di Finanza della Capitale per il contrasto dei traffici illeciti.

