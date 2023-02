Guarujá abre 400 vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional

Inscrições devem ser realizadas na sede do Fundo Social de Solidariedade (FSS) da cidade. Guarujá (SP) abre 400 vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional

Raquel Caxilé/Prefeitura de Guarujá/Divulgação

A Prefeitura de Guarujá, no litoral de São Paulo, anunciou neste sábado (11) que o Fundo Social de Solidariedade (FSS) da cidade vai abrir inscrições para 400 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional, voltados à geração de emprego e renda.

Segundo o município, as oportunidades são para os cursos de conserto e reforma de roupas, costura criativa, panificação, crochê, artesanato em feltro, amigurumi [técnica japonesa para criar bonecos de crochê ou tricô], cartonagem e encadernação, cartonagem teen, tecnologia e mídias sociais para idosos, técnicas de fotografia pelo celular, objetos de decoração em gesso e capoeira adaptada para idosos.

Os interessados devem comparecer, das 9h às 16h, na sede do FSS, na Rua Cavalheiro Nami Jafet, 549, Centro, nos dias 28 de fevereiro e 1º de março. É necessário apresentar documento com foto e comprovante de residência. As aulas começam no dia 6 de março.

Ainda de acordo com a prefeitura, a iniciativa faz parte do Projeto Esmeralda, que busca proporcionar às pessoas em situação de vulnerabilidade social oportunidade de retornar ao mercado de trabalho ou aprender uma atividade para geração de renda.

