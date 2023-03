Para se imunizar, o interessado deve procurar um dos 20 postos de saúde disponíveis. Guarujá amplia vacina bivalente contra a Covid-19 para gestantes e puérperas

Diego Marchi/Prefeitura de Guarujá/Divulgação

A Prefeitura de Guarujá, no litoral de São Paulo, vai começar a aplicar a vacina bivalente contra a Covid-19 para gestantes e puérperas [mulheres que estão no período após o parto] a partir desta terça-feira (14). Pessoas com 60 anos ou mais já podem receber o imunizante no município.

As interessadas devem procurar um dos 20 postos de vacinação, instalados nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (Usafas), de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. (Veja os endereços abaixo).

O imunizante, de segunda geração, protege contra o vírus original e a variante Ômicron. Para receber a vacina, é necessário ter ao menos duas doses anteriores contra a Covid-19. O intervalo da dose anterior deve ser de, no mínimo, quatro meses (122 dias).

Em nota, a administração municipal informou que a expectativa é de que 3,2 mil gestantes e 520 puérperas recebam o imunizante.

Veja onde se vacinar

Usafa Vila Zilda – Rua Paulo Agostinho Silva, s/nº;

UBS Morrinhos – Praça do Comércio, s/nº;

UBS Pernambuco – Rua Samambaia, s/nº;

UBS Pae Cará – Avenida São João, 155;

UBS Vila Baiana – Rua Vereador Orlando Falcão, 172;

Usafa Santa Rosa – Rua Manoel da Cruz Michael, 387;

Usafa Cidade Atlântica – Rua Uruguai, 3.000;

Usafa Jardim Boa Esperança – Avenida Adriano Dias dos Santos, 533;

Usafa Jardim Brasil – Rua Poeta Alberto de Oliveira, s/nº;

Usafa Jardim Conceiçãozinha – Avenida Bento Pedro da Costa, s/nº;

Usafa Jardim dos Pássaros – Rua Rouxinol, 25;

Usafa Jardim Las Palmas – Rua José Alves de Oliveira, s/nº;

Usafa Jardim Progresso – Rua Josefa Hermínia Caldas, s/nº;

Usafa Perequê – Rua Rio Branco, 235;

Usafa Santa Cruz dos Navegantes – Rua Antônio Pinto Rodrigues, s/nº;

Usafa Sítio Conceiçãozinha – Rua Santo Antônio, 117;

Usafa Vila Áurea – Rua Francisco de Castro, s/nº;

Usafa Vila Edna – Avenida Prefeito Raphael Vitiello, s/nº;

Usafa Vila Rã – Rua Maria Geralda Valadão, 1.114;

UBS Vila Alice – Rua Rio Grande do Sul, s/nº

Vito Califano