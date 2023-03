Medida passa a valer a partir deste sábado (11), após publicação do decreto municipal no Diário Oficial de Guarujá. Guarujá desobriga o uso de máscaras nos serviços de saúde e instituições de longa permanência de idosos

O uso de máscaras de proteção facial em locais destinados à prestação de serviços de saúde, públicos e privados, não é mais obrigatório em Guarujá, no litoral de São Paulo. A medida passa a valer a partir deste sábado (11), após publicação do Decreto Municipal 15.435/2023, no Diário Oficial de Guarujá.

De acordo com a prefeitura, a determinação se aplica também a Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPIs), em razão de sua característica sociossanitária. A nova redação revoga dispositivos do Decreto 14.850, de 18 de março de 2022, que obrigava o uso do item nesses locais.

A recomendação do uso de máscaras de proteção facial para grupos de risco da Covid-19, ou seja, idosos, pessoas com comorbidades, imunocomprometidas ou que apresentem sintomas gripais, segue mantida.

Já nos meios de transporte coletivo de passageiros e seus respectivos locais de acesso, embarque e desembarque, o uso de máscara já era facultativo, porém essa norma também foi revogada conforme o decreto.

Ainda segundo a prefeitura, a decisão leva em conta os baixos índices de casos, internações e mortalidade da doença no município, além do avanço da imunização contra a Covid-19 e demais medidas de enfrentamento à pandemia. Até a última sexta-feira (10), foram aplicadas mais de 825 mil doses da vacina contra a Covid-19.

