Guarujá e Bertioga iniciam a vacinação bivalente contra a Covid-19 nesta segunda-feira

As cidades de Guarujá e Bertioga, no litoral de São Paulo, iniciam a vacinação bivalente da Pfizer contra a Covid-19 nesta segunda-feira (27). A vacina bivalente protege mais porque também ataca as subvariantes da ômicron, que apareceram no país no primeiro semestre de 2022 e são as que mais têm infectado a população desde então, pelo alto nível de transmissibilidade.

A Prefeitura de Guarujá informou que recebeu, na última sexta-feira (24), 10.998 doses da vacina, que corresponde a 100% do público-alvo. Todas as 20 unidades de saúde do município imunizarão, das 9h às 15h, as pessoas maiores de 70 anos que já tenham esquema básico completo (1ª e 2ª doses) ou doses de reforço.

O município aguarda nova remessa de vacinas do Governo do Estado para seguir com a próxima etapa de vacinação, que será de gestantes e puérperas, o que dá uma população de quase 5 mil pessoas.

Em Bertioga, a vacina está disponível em todas as unidades básicas de saúde e de Estratégia de Saúde da Família. O público-alvo são idosos acima dos 70 anos, imunossuprimidos acima dos 12, ribeirinhos, indígenas, quilombolas e pessoas vivendo em Instituições de Longa Permanência (ILPI’s).

Para tomar a dose bivalente, a pessoa deve ter recebido, no mínimo, duas doses da vacina monovalente e ter tomado a última dose há, pelo menos, quatro meses.

Confira os postos de vacinação:

Guarujá

Usafa Vila Zilda – Rua Paulo Agostinho Silva, s/nº;

UBS Morrinhos – Praça do Comércio, s/nº;

UBS Pernambuco – Rua Samambaia, s/nº;

UBS Pae Cará – Avenida São João, 155;

UBS Vila Baiana – Rua Vereador Orlando Falcão, 172;

Usafa Santa Rosa – Rua Manoel da Cruz Michael, 387;

Usafa Cidade Atlântica – Rua Uruguai, 3.000;

Usafa Jardim Boa Esperança – Avenida Adriano Dias dos Santos, 533;

Usafa Jardim Brasil – Rua Poeta Alberto de Oliveira, s/nº;

Usafa Jardim Conceiçãozinha – Avenida Bento Pedro da Costa, s/nº;

Usafa Jardim dos Pássaros – Rua Rouxinol, 25;

Usafa Jardim Las Palmas – Rua José Alves de Oliveira, s/nº;

Usafa Jardim Progresso – Rua Josefa Hermínia Caldas, s/nº;

Usafa Perequê – Rua Rio Branco, 235;

Usafa Santa Cruz dos Navegantes – Rua Antônio Pinto Rodrigues, s/nº;

Usafa Sítio Conceiçãozinha – Rua Santo Antônio, 117;

Usafa Vila Áurea – Rua Francisco de Castro, s/nº;

Usafa Vila Edna – Avenida Prefeito Raphael Vitiello, s/nº;

Usafa Vila Rã – Rua Maria Geralda Valadão, 1.114;

UBS Vila Alice – Rua Rio Grande do Sil, s/nº

Bertioga

ESF Boraceia – Rua Vereador Geraldo Rodrigues Montemor, s/nº;

ESF Guaratuba – Rua Aprovada 863, n°110;

UBS Indaiá – Rua São Francisco do Sul, s/nº;

UBS Central – Rua Alberto Augusto de Andrade (antiga Rua 14), s/nº, Maitinga;

UBS Mirosam – Rua São Gonçalo, s/nº (Vila do Bem), Chácaras;

UBS Vicente de Carvalho – Rua Epiphanio Batista, 637, Jardim Vicente de Carvalho.

