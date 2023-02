Guarujá, SP, abre 700 vagas para cursos profissionalizantes

Oportunidades são para eletricista, pedreiro, cabeleireiro, manicure, confeitaria, panificação artesanal e pintura em tecido. Guarujá (SP) oferece 700 vagas para cursos profissionalizantes

Vandro Prado/Prefeitura de Guarujá/Divulgação

A Prefeitura de Guarujá, no litoral de São Paulo, por meio da Secretaria de Educação (Seduc), abriu 700 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos. Os interessados podem realizar a inscrição a partir desta quarta-feira (1).

As oportunidades são para eletricista, pedreiro, cabeleireiro, manicure, confeitaria, panificação artesanal e pintura em tecido. As atividades são destinadas para maiores de 17 anos.

Para realizar a inscrição, os interessados devem comparecer no Centro de Atividades Educacionais e Comunitárias (Caec) João Paulo II, na Rua Engenheiro Silvio Fernandes Lopes, 281, no Pae Cará, em Vicente de Carvalho, onde os cursos serão ministrados. O atendimento acontece das 8h às 12h, até sexta-feira (3).

No ato da matrícula é necessário apresentar cópias do RG, CPF e comprovante de residência. Caso seja menor de idade, os pais ou esponsável devem estar presentes.

Vittorio Rienzo