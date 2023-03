guastalla,-compagno-violento-denunciato-e-allontanato

Guastalla (Reggio Emilia), 27 marzo 2023 – Per almeno due anni ha dovuto subire violenze e offese dal compagno, arrivando anche a farsi medicare in pronto soccorso. Situazione su cui hanno indagato i carabinieri del nucleo radiomobile di Guastalla, ai quali la donna, terrorizzata, si è rivolta per segnalare quanto le accadeva. Un giovane di 24 anni, abitante a Guastalla, è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Con la Procura della Repubblica che ha ottenuto dal giudice per le indagini preliminari l’applicazione all’uomo della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima, prescrivendogli di non avvicinarsi all’abitazione della donna e ai luoghi da lei frequentati. Periodicamente l’uomo avrebbe avuto un atteggiamento violento e aggressivo, con schiaffi, botte con il manico della scopa, arrivando fino a morsi e a sbatterle la testa sul pavimento. Per sette volte era ricorsa alle cure mediche per traumi guaribili dai 3 ai 15 giorni. Inoltre le controllava il telefonino. Situazione che rischiava di degenerare ulteriormente e a cui si spera che denuncia e provvedimenti cautelari possano porre fine.

Ufficio Stampa