I ragazzi erano in una carrozza senza corrente e aria condizionata. Intervento dei Vigili del Fuoco

FASANO – Brutta disavventura per quattro ragazzi dell A.S.D. LUPUS 2014, che hanno partecipato alle gare di boccia paralimpica a Roma.

I quattro ragazzi dell’associazione sportiva di San Cesareo (LE), nel ritorno a casa hanno avuto la disavventura di un guasto tecnico sul treno 8815. Il treno si è fermato 3 volte lungo il percorso Roma/Lecce.

Nella stazione di Fasano sotto richiesta della responsabile dell associazione, il capotreno ha chiamato poi i Vigili del Fuoco. I ragazzi erano infatti su una carrozza senza corrente elettrica e aria condizionata, accusando malessere per mancanza di ricircolo d’aria. I servizi igienici inoltre erano fuori uso.

Le porte sono state bloccate in apertura dal capotreno dopo varie sollecitazioni in quanto la temperatura stava diventando pesante. I Vigili del Fuoco, giunti presso la stazione ferroviaria di Fasano, hanno infine prestato assistenza e soccorso ai quattro ragazzi portandoli dalla carrozza guasta ad una carrozza adeguata per accoglierli.

Una disavventura che per fortuna ha avuto un lieto fine.

L’articolo Guasto sul treno, quattro atleti paralimpici soccorsi alla stazione di Fasano proviene da GoFasano.