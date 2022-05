gucci-a-castel-del-monte,-anche-tre-fasanesi-nel-backstage-della-famosa-sfilata

Antonio Marraffa, Cosimo Damiano Guarini e Giovanni Semerano nello staff di Masseria Traetta, che ha curato l’area food dell’evento

ANDRIA (BT) – L’evento più atteso in Puglia per il 2022 è stato senza dubbio la sfilata “Cosmogonie” della maison Gucci, che ha illuminato la serata del 16 maggio nella meravigliosa cornice di Castel del Monte. L’invettiva del direttore creativo di Gucci, Alessandro Michele ha illuminato l’antico maniero di Federico II, con più di 350 ospiti che hanno preso parte all’evento, impreziosito anche dalla presenza dei Måneskin.

Un’atmosfera suggestiva ha reso unico lo scenario di Castel del Monte e per l’evento la maison ha annunciato che “a nome di ogni ospite di Gucci Cosmogonie, la casa ha adottato una stella e l’ha registrata a nome loro”. Una manifestazione off limits, dal backstage al castello, passando per gli altri luoghi dedicati all’evento.

A curare la parte food nell’area del backstage official di Gucci dedicata ad ospitare le modelle e lo staff dell’evento, il catering di Masseria Traetta di Ostuni. La storica struttura della Città Bianca e il suo gruppo guidato dal Direttore Giuseppe Primicerio e dall’executive manager fasanese Giovanni Semerano, dopo l’esperienza di catering per l’evento “Dior” di Lecce del 2020, ha curato il catering uno degli eventi glamour e di alta moda che ha visto la Puglia protagonista del palcoscenico della moda mondiale.

Nell’evento di Gucci, Traetta catering si è avvalsa della collaborazione dello chef fasanese Antonio Marraffa per la realizzazione dei menù e dell’agronomo fasanese Cosimo Damiano Guarini per la selezione delle materie prime.

“Masseria Traetta con la sua antica struttura di Ostuni e la realizzazione di eventi esterni come Dior a Lecce e Gucci a Castel del Monte conferma la sua attenzione verso il mondo del lusso e della qualità nel campo della ristorazione” racconta Giuseppe Primicerio, Direttore di Masseria Traetta.

“Un evento unico nel suo genere, dal forte impatto emozionale e che ci permette di guardare al futuro con la certezza che la qualità porta sempre grandi soddisfazioni”, ci racconta Giovanni Semerano, executive manager di Masseria Traetta.

“La cottura lenta e la tutela dei gusti autentici ci ha permesso di portare in tavola il meglio della Puglia dal campo alla tavola, preservando sempre qualità e gusto” afferma lo chef Antonio Marraffa.

“La selezione delle materie prime e del giusto equilibrio tra stagionalità e soddisfazione dei sensi trova in questi contesti la sua massima espressione, dimostrando che il vero lusso in tavola si trova nella semplicità delle materie prime” conclude l’agronomo Cosimo Damiano Guarini.

L’articolo Gucci a Castel del Monte, anche tre fasanesi nel backstage della famosa sfilata proviene da GoFasano.