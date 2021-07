guenda-goria-ammette:-“sono-molto-preoccupata-anche-io”,-il-suo-appello

Guenda Goria si lascia andare a un’ammissione: “Sono molto preoccupata anche io”

Guenda Goria un’attrice e pianista italiana reduce dall’esperienza vissuta nel popolare reality show Grande Fratello Vip 5, oggi mercoledì 21 luglio 2021 si è confidata ancora una volta con i suoi fan.

L’ex gieffina a un utente della rete che le ha detto di essere un po’ giù di umore a causa dei contagi da Covid-19 in aumento, ha risposto invitando la gente a vaccinarsi e ammettendo: “Sono molto preoccupata anche io!”.



Guenda Goria sulla pandemia da Covid-19 sottolinea: “Penso che dobbiamo essere tutti vaccinati”

Continua a esserci parecchia preoccupazione per il Coronavirus, nonostante al momento a quanto pare si posiziona a livelli inferiori. Oggi Guenda Goria non ha nascosto di non essere tranquilla in un post condiviso tra le storie del proprio profilo Instagram, per il fatto che in questo periodo estivo potrebbero aumentare i contagi.

Quando uno dei suoi fan ha avuto uno sfogo nel box delle domande che lei ha inserito, l’ex concorrente del GF Vip 5 oltre ad ammettere il suo turbamento ha risposto alla seguente maniera, e facendo sapere di essere favorevole ai vaccini anti Covid-19: “Penso che dobbiamo innanzitutto essere tutti vaccinati”.

Guenda Goria fa un appello sui social: “Non abbassiamo la guardia e vacciniamoci”

Guenda Goria che nelle scorse settimane ha fatto sapere di non essersi piaciuta mai, ha continuato a dire la sua sui vaccini per combattere la pandemia Covid-19, facendo un appello importante sui social:

“Sento molte persone contrarie al vaccino e sinceramente penso che ad oggi sia l’unica soluzione per rallentare il virus. Perciò non abbassiamo la guardia e vacciniamoci“.

Successivamente l’ex gieffina ha pubblicato due suoi nuovi scatti che la ritraggono in un resort e come sempre con il sorriso, e ha inserito questa didascalia: “Buongiorno. Tante vibrazioni positive per voi! Un bacio dal meraviglioso Salento!”.

L’articolo Guenda Goria ammette: “Sono molto preoccupata anche io”, il suo appello sembra essere il primo su LaNostraTv.