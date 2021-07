guenda-goria,-dedica-toccante-dopo-l’addio-della-conduttrice:-“per-sempre-con-te”

È trapelata una notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato e che ha scioccato anche la nota attrice romana.

Guenda Goria, personaggio tv (Instagram)

Guenda Goria è una giovane attrice romana, nota al grande pubblico per essere la figlia della showgirl Maria Teresa Ruta. La madre, dopo una lunga carriera televisiva, ha preso parte all’ultima e quinta edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante sia stata veramente amata dal pubblico, però, non è riuscita ad arrivare in finale.

Anche Guenda, comunque, ha partecipato al padre dei reality nel 2020. Comunque sia, come dichiarato da lei stessa, la sua infanzia è stata caratterizzata da una certa assenza da parte dei suoi genitori. Spesso, infatti, la figura di riferimento è stata la tata Ornella.

La Goria, inoltre, durante la sua giovinezza ha anche intrapreso lo studio del pianoforte per volere di Maria Teresa. Anche se, secondo quanto riportato, a lungo andare, la stessa si appassionò a questo strumento e cominciò a diventare, più che un dovere, un vero e proprio piacere.

Inoltre, attualmente, l’artista sta vivendo una dolce storia d’amore insieme con Mirko Gancitano che nella vita fa l’attore e il videomaker. In effetti, i due, dopo essersi conosciuti nella suggestiva cornice di Shark El Sheik, non si sono più lasciati.

Ecco che cosa ha detto Guenda nei confronti di una famosa presentatrice tv

Guenda, come ogni personaggio famoso che si rispetti, ha anche un profilo Instagram molto seguito e apprezzato. Ad oggi, quindi, conta ben 160 mila followers. Lei tiene aggiornato quotidianamente il social network, deliziando i suoi ammiratori con foto ammiccanti e sensuali, soprattutto della sua vita di tutti i giorni.

Guenda insieme con il fidanzato Mirko Gancitano (Instagram)

Comunque sia, proprio in questi giorni, la bella 31enne è rimasta scioccata per una notizia che di certo non si aspettava nessuno. La news riguarda Alessia Marcuzzi, conduttrice storica di svariati programmi come Festivalbar, Le Iene show, Grande fratello, L’Isola dei famosi.

Ebbene, proprio la frizzante presentatrice ha da poco dichiarato che lascerà per sempre Mediaset, la rete che, nel corso degli anni, le ha regalato grandi soddisfazioni professionali. Dopo più di vent’anni di militanza, quindi, Alessia lascerà i canali di Silvio Berlusconi.

Guenda ha dimostrato un’affezione particolare nei confronti della sua conterranea, che, a quanto pare, ne aveva sempre apprezzato lo stile di conduzione e la persona. Proprio per questo motivo, quindi, la Goria ha deciso di spendere alcune parole per l’abbandono della Marcuzzi, tramite i social network. Si è espressa in questi termini: