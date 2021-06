guenda-goria-difende-il-fidanzato-mirko-dagli-haters:-“non-state-bene”

Guenda Goria perde la pazienza sui social: “Voi non state bene”

Spesso i personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo si ritrovano a fare i conti con critiche da parte degli utenti della rete. A essere preso di mira dagli haters nelle scorse ore è stato anche Mirko Gancitano, il nuovo fidanzato di Guenda Goria, una ex protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

La figlia di Maria Teresa Ruta ha manifestato il proprio disappunto sui social, tramite in un post condiviso tra le stories del suo profilo Instagram replicando alla seguente maniera agli attacchi: “Voi non state bene”.



Guenda Goria sul suo fidanzato Mirko Gancitano svela: “Anche lui alle prese con gli haters”

I cosidetti leoni da tastiera continuano a non lasciare in pace parecchi personaggi al centro del gossip. A fare i conti con una critica per niente piacevole è stato anche il nuovo fidanzato di Guenda Goria: a raccontare l’accaduto ci ha pensato anche quest’ultima facendo capire di aver perso la pazienza. In particolare l’ex volto del GF Vip 5 ha postato lo screenshot in questione in cui uno dei tanti utenti della rete si è rivolto al suo amato Mirko Gancitano, scrivendo questo commento: “Se non lasci a Guenda la faccio minacciare”.

La replica della figlia di Maria Teresa Ruta non si è fatta attendere: “Anche lui alle prese con gli haters. Benvenuto nel club”.

Guenda Goria elogia la sua nuova fiamma Mirko Gancitano: “Voce del popolo”

Sempre nello stesso screenshot postato da Guenda Goria, non sfugge la frecciata che il suo amato Mirko Gancitano ha lanciato a Deianira Marzano, che in diverse circostanze ha dimostrato di non vedere di buon occhio l’ex gieffina. Il 29enne originario di Mazara del Vallo è arrivato a ipotizzare che coloro che scrivono commenti offensivi siano fan dell’influencer napoletana: “Tanto che la gente che la segue scrive certe cose”.

La figlia di Maria Teresa Ruta inoltre ha elogiato la sua nuova fiamma con cui è disposta a partecipare a Temptation Island, per la risposta data a Deianira in un altro post: “Mirko voce del popolo”.