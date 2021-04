Guenda Goria, dura replica alle offese: “Domani andrò alla polizia”

Guenda Goria parla delle offese: “Se si esagera devono stare attenti”

Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta e reduce dal GF Vip, durante una diretta Instagram ha replicato agli insulti e alle offese ricevuti nei commenti, soprattutto quelli di matrice sessista. Guenda, da persona acculturata e matura, non ha mai dato troppo peso a chi la critica, ma relativamente a determinate offese ha dichiarato: “Non mi importa se mi criticano, tanto ricevo al contempo molti messaggi positivi, poi se si esagera devono stare attenti perché poi domani andrò alla polizia postale”.

Guenda Goria dispiaciuta per le offese: “Ledere la sensibilità di una donna é reato”

Le considerazioni di Guenda Goria su determinate offese di matrice volgare e sessista si inscrivono in un movimento sempre crescente di donne che si ritrovano a dover affrontare determinati pareri. Guenda Goria, da donna di spessore e di cultura, si è dispiaciuta non tanto perché le offese sono state rivolte a lei, ma poiché ancora oggi, nonostante un periodo così difficile in cui i rapporti sociali sono ridotti ai minimi termini, le persone ancora non hanno una sensibilità adatta a distinguere tra critica e offesa gratuita. Guenda dunque in una diretta Instagram ha spiegato: “Ledere la sensibilità di una donna é reato” e successivamente anche per lanciare un segnale, l’ex gieffina ha deciso di spiegare che si sarebbe rivolta alla polizia postale per denunciare.

Guenda Goria e la stima per Fariba Tehrani: “Ha un animo particolare”

Guenda Goria, durante le tante dirette con cui spesso si rapporta ai fan, non ha potuto non soffermarsi anche su L’Isola Dei Famosi, reality del momento con i vip alle prese con la sopravvivenza in Honduras. Tra i vari naufraghi Guenda Goria si é soffermata su Fariba Tehrani, ammettendo di stimarla e ribadendo quanto sia una donna sensibile e simpatica. “Ha un animo particolare” ha dichiarato Guenda, che a proposito di rapporti sociali, si è mostrata davvero dolce e umana.

