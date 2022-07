guenda-goria-e-mirko-gancitano,-rimandato-il-loro-matrimonio?-parla-lei

Mirko Gancitano, la sua compagna ha deciso di rimandare le nozze: le parole di lei

Guenda Goria, dopo aver affrontato un’operazione a causa di una gravidanza extra uterina, ha rilasciato un’intervista al portale FanPage.it. Ed in questa circostanza la giovane ragazza ha parlato di questo suo dramma, ma anche del suo matrimonio con il suo compagno. A tal proposito ha rivelato che purtroppo a causa di questi suoi problemi di salute è stata costretta a rimandare la data del lieto evento:

“Io preferisco aspettare la prossima primavera, considerando che quest’estate dovrò stare completamente a riposo….”

Tuttavia la ragazza ha anche tenuto a precisare che invece il suo compagno avrebbe voluto sposarsi il prima possibile: “Vorrebbe accelerare e sposarci già quest’autunno…È più probabile che ci prenderemo un altro po’ di tempo…”

Guenda Goria non lo nasconde: “Il mio compagno è terrorizzato dopo quello che mi è successo”

La giovane ragazza, sempre in questa intervista rilasciata al portale FanPage.it, ha poi dichiarato che dopo essersi sentita male a causa di questa gravidanza extra uterina ormai il suo compagno Mirko Gancitano è terrorizzato addirittura a lasciarla sola perchè teme possa capitarle qualcos’altro di brutto:

“Ora ha molta paura a partire per lavoro e lasciarmi sola, perché quando sono stata male non c’era…”

La figlia di Maria Teresa Ruta ha poi dichiarato che per il suo compagno è stato davvero complicato vederla stare così tanto male: “Vedermi soffrire senza poter fare niente non è stato facile per lui…”

La ragazza fa una confessione: “Ecco perchè ho mostrato sui social le mie ore più difficili”

Guenda Goria ha poi rivelato al portale FanPage.it il motivo per cui ha deciso di condividere sui social i suoi momenti più difficili vissuti in questi giorni (si è mostrata addirittura in ambulanza):

“Per un’utilità sociale. Se avessi conosciuto una storia simile di gravidanza extra uterina ad esempio forse avrei riflettuto prima sui sintomi che avevo…”

Quest’ultima ha quindi dichiarato che in questi giorni ha letto molto sull’argomento, tanto da arrivare a desiderare di scriverci un libro: “Ci sono tante donne che hanno una storia clinica drammatica…”

