guenda-goria-e-tommaso-zorzi,-pace-fatta?-come-sono-andate-realmente-le-cose

Cosa è successo ai due dopo l’avventura all’interno della casa del GF Vip.

Guenda Goria e Tommaso Zorzi sono stati due concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, vinta proprio da quest’ultimo. Nel corso della convivenza all’interno della casa più spiata d’Italia, l’opinionista e la figlia di Maria Teresa Ruta, sembravano essere in buona sintonia.

Terminato il reality di Canale 5 però qualcosa è cambiato, a riferirlo è stata la stessa Goria nel corso di una lunga intervista rilasciata al settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi.

Secondo quanto riferito dalla Goria i due si sono incontrati di sfuggita lontani dalle telecamere, l’ex gieffina ha raccontato lo scambio di parole che c’è stato tra i due, affermando:

Sono molte le cose ad essere cambiate dopo la fine del GF Vip che la figlia di Maria Teresa Ruta ricorda con gioia. Come ad esempio la sua situazione sentimentale, infatti dopo il reality Guenda si è lasciata con Telemaco Dell’Aquila.

Iniziando una frequentazione inaspettata con Mirko Gancitano, dopo aver evitato a lungo le avance del ragazzo, una carbonara ha fatto scoccare la scintilla tra i due.

Proprio in merito alla relazione con Gancitano, la Goria ha dichiarato:

” È come se fossi tornata giovane, io che giovane non sono mai stata. Devo questa felicità al GF Vip. Pensi che una volta in treno, sulla tratta Roma – Milano… No Alt, mi censuro…Abbiamo fatto l’amore nel bagno, in treno. Non mi era mai successo, ma sto bene, mi sento libera, serena e felice”.