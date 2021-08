guenda-goria-fa-una-clamorosa-confessione:-“io-e-mirko-dovremo-separarci”

Guenda Goria fa una rivelazione: “Io e Mirko dovremo separarci per questioni lavorative”

Ormai Guenda Goria fa coppia fissa con Mirko Gancitano. Difatti la figlia di Maria Teresa Ruta, dopo aver sofferto tanto per amore, sembrerebbe aver trovato l’uomo giusto. Ma come stanno andando le cose tra loro? Ad aggiornare i suoi fan ci ha pensato la stessa Guenda Goria in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo. Cosa ha detto? In pratica la giovane ex concorrente del Grande Fratello Vip ha confessato che le cose tra loro stanno andando alla grande, cogliendo però la palla al balzo per far presente che purtroppo una volta finite le vacanze saranno costretti a separarsi:

“Sarà difficile sopportare la lontananza, ma purtroppo dovrò vivere un periodo da sola a Vicenza per fare le prove del mio spettacolo…”

Guenda Goria lontana da Mirko Gancitano: “Ecco come affronteremo questa lontananza forzata”

Successivamente la giornalista del settimanale Nuovo ha domandato a Guenda Goria come affronteranno questa distanza forzata. E la figlia di Maria Teresa Ruta, sempre più innamorata di Mirko Gancitano, si è limitata a rispondere alla giornalista con un laconico ‘Si vedrà’. Guenda Goria ha poi colto l’occasione per fare un importante annuncio. Difatti l’ex concorrente del GF Vip ha dichiarato che una volta finiti i suoi impegni lavorativi farà insieme al compagno Mirko Gancitano il Cammino di Santiago: “E’ il pellegrinaggio che ha come meta la Cattedrale spagnola di Santiago de Compostela…” Insomma i viaggi di Mirko Gancitano e Guenda Goria continueranno anche in autunno.

Maria Teresa Ruta, Guenda Goria spiega: “Ecco perchè mia mamma non ha voluto incontrare subito Mirko”

Settimane fa Guenda Goria ha scritto una lettera sul magazine Di Più in cui ha rivelato di essere assai dispiaciuta per il fatto che sua madre non avesse ancora incontrato il suo fidanzato Mirko Gancitano. Adesso però la mamma si è decisa e ha anche approvato la loro storia d’amore. Su Nuovo però Guenda Goria ha voluto spiegare il motivo per cui Maria Teresa Ruta ha preferito aspettare così tanto prima di incontrare il suo fidanzato:

“Voleva che la nostra relazione si consolidasse…Mi aveva visto soffrire troppo nelle storie precedenti…”

