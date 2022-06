guenda-goria-ha-rischiato-grosso-con-mirko-gancitano:-“non-voglio-perderlo”

Guenda Goria ha rischiato di perdere il suo fidanzato durante La pupa e il secchione show

Chi si ricorda de La pupa e il secchione show? Nonostante l’exploit positivo della prima puntata poi, mano mano che passavano le settimane, il reality show di Barbara d’Urso si è rivelato un flop, ma non per alcuni suoi concorrenti: Francesco Chiofalo è tornato alla ribalta, Maria Laura De Vitis è andata all’Isola dei Famosi mentre Mirko Gancitano è uno degli inviati di Camper su Rai1 tutti i giorni a partire dalle 12.00. Ma mentre era all’interno del reality le tentazioni non sono mancate, e questo ha fatto preoccupare Guenda Goria, che al settimanale Nuovo Tv ha confessato apertamente: “Abbiamo rischiato, ma è stata una prova importante che abbiamo superato”.

Mirko Gancitano avvertito dalla sua fidanzata: “Lo seguirò come un’ombra”

Inutile girarci attorno: Guenda Goria non si nasconde dietro a un dito e afferma con sicurezza e senza remore di essere gelosissima del suo Mirko che vuole sposare al più presto e con cui vuole creare una bella famiglia. Però ha poi scherzato dicendo che anche lui non scherza in fatto di gelosie. Nel frattempo la loro estate vede Mirko impegnato in televisione con Camper condotto da Tinto e Roberta Morise. Lui è l’inviato in giro per l’Italia e la sua fidanzata lo supporta sempre qualsiasi esperienza decida di fare, come quando su una famosa piattaforma ha deciso di offrire delle lezioni su come diventare videomaker.

Nozze tra Guenda Goria e Mirko Gancitano, la data non c’è ancora: stanno ‘lavorando’ per avere un figlio!

E se la data del matrimonio tra Guenda Goria e Mirko Gancitano ancora non c’è ed è un mistero anche per i diretti interessati, che stanno cominciando il corso prematrimoniale, quello che si sa con una certa sicurezza, che fa tirare un sospiro di sollievo ai fan e alle persone che vogliono loro un bene immenso, è il fatto che si stiano dando da fare per avere un figlio: “Abbiamo aperto la pratica”, ha scherzato la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria (d’altronde la maternità è un suo sogno da sempre).

