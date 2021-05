Guenda Goria ha un nuovo amore, chi è il fidanzato Mirko Gancitano

Guenda Goria ha ritrovato l’amore. La relazione di cui si era tanto parlato durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, quella con Telemaco Dell’Aquila, è ormai definitivamente archiviata dopo alcuni tira e molla. Ora, la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria è fidanzata con Mirko Gancitano, non un volto estraneo al mondo dello spettacolo: è infatti un attore, videomaker, fotografo e personaggio televisivo.

Le parole per Guenda Goria

I due sono stati paparazzati su Chi e hanno deciso di ufficializzare il loro sentimento sui rispettivi profili Instagram. Guenda con un video romantico che li vede ballare insieme, Gancitano con un post che mostra la loro prima foto insieme: “Un mese fa ti scrissi così: Quando e se sarà il momento metterò questa come nostra prima foto. Sporchi, zingarati, semplici proprio come ci siamo conosciuti, con semplicità e dolcezza. Non ci siamo cercati o forse è la luna che ci ha fatto incontrare“. L’amore è nato in Egitto, sul Sinai, dove Guenda Goria, che ha casa in un resort, trascorre diversi periodi l’anno per motivi privati e lavorativi. Lui alloggiava per lavoro nella stessa struttura e il colpo di fulmine è scattato.

Chi è Mirko Gancitano

Gancitano è siciliano di Mazara del Vallo (provincia di Trapani), ma vive a Roma. Ha studiato recitazione a ha lavorato nel film I migliori anni di Gabriele Muccino. Inoltre è un videomaker freelance e producer che lavora per l’agenzia di Alex Belli è tra l’altro ha curato un reportage fotografico a Cuba nel 2020, dopo essere rimasto bloccato all’Avana a causa del Covid. Ha partecipato a diversi programmi televisivi, tra cui si ricorda in modo particolare il ruolo di inviato a La prova del cuoco per Antonella Clerici nel 2017. Sempre in veste di inviato/presentatore, ha lavorato anche a Top – Tutto quanto fa tendenza e a Top Estate.

Gli amori di Guenda Goria

In passato Guenda Goria ha avuto un’unica relazione a lungo termine, con Stefano Rotondo. Lei e l’uomo, di vent’ani più grande, si sono legati quando lei era appena adolescente e sono stati insieme ben 14 anni. Maria Teresa Ruta, al Grande Fratello Vip, non ha nascosto la sua contrarietà a questa storia e al fatto che Guenda sembri preferire uomini più maturi di lei. La conduttrice non vedeva di buon occhio neppure la relazione con Telemaco Dell’Aquila, che comunque ormai appartiene al passato. Gancitano avrebbe invece 29 anni, mentre la Goria ne ha 32.