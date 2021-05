Guenda Goria ha un nuovo fidanzato: chi è e come si sono conosciuti

Bye bye Telemaco, adesso c’è Mirko: il cuore di Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta con la quale ha partecipato al Grande Fratello Vip 5, è stato stregato dal giovane suddetto a Sharm el-Sheikh, circa un mese fa. Nella meta turistica egiziana, la pianista 32enne ha una casa al Domina Coral Bay. E la scintilla, come rivela Chi Magazine, è scattata proprio nel resort, dove Mirko, che di cognome fa Gancitano, ha alloggiato mentre era impegnato per un lavoro professionale.

La conoscenza si è fatta via via più interessante e i due hanno deciso di approfondire, non perdendosi di vista. A oggi, assicura il settimanale diretto da Alfonso Signorini, fanno coppia, frequentandosi in quei di Milano. Ma chi è Mirko Gancitano? Come Guenda ha 32 anni ed è originario di Mazara del Vallo, Sicilia. Con la figlia di Maria Teresa Ruta condivide la passione, essendo impegnato professionalmente come producer e anche nelle vesti di attore. Infatti, a Sharm el-Sheikh lui stava lavorando come assistente dell’attore Alex Belli.

Guenda Goria e la fine della storia con Telemaco

Guenda, partecipando al Grande Fratello Vip, si era dichiarata single. Strada facendo nel reality, però, si venne a scoprire che, in realtà, fuori dalla Casa più spiata d’Italia c’era un uomo ad aspettarla: Telemaco. Ma perché la Goria non ne parlò subito apertamente? Perché si trattava di una love story sbocciata da poco e con basi non del tutto solide. Infatti la pianista non ebbe alcun problema ad ammettere la frequentazione; dall’altro lato puntualizzò che prima di parlare di coppia avrebbe dovuto capire e comprendere lei stessa il rapporto che aveva stretto con l’uomo.

Finita la sua esperienza nello show di Canale Cinque, Guenda rivide Telemaco. E pareva che la relazione potesse ri-decollare. Non fu così: i due, dopo dei tira e molla, anche televisivi (sono stati ospiti in svariate occasioni nei talk di Barbara d’Urso), non hanno trovato il giusto feeling e hanno preso strade differenti. Adesso Guenda sembra essere tornata serena e felice: al suo fianco c’è Mirko Gancitano. Buona fortuna!