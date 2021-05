guenda-goria,-il-fidanzato-svela:-“all’inizio-non-ci-siamo-calcolati”

Pomeriggio 5, Mirko Gancitano su Guenda Goria: “Mi è piaciuta subito”

Ospiti a Pomeriggio 5 per la prima volta insieme, Guenda Goria e Mirko Gancitano hanno deciso di ufficializzare nel salotto di Barbara D’Urso il loro amore. La conduttrice curiosa di sapere come tra i due sia scattata la scintilla, chiede spiegazioni a Mirko Gancitano, che svela: “Inizialmente non ci siamo calcolati”. L’attore racconta di aver conosciuto Guenda Goria in Egitto, dove entrambi si trovavano per lavoro, e a fare le presentazioni, sono state alcune amiche di lei. Gancitano racconta che la loro conoscenza è partita come un’amicizia per poi trasformarsi in qualcosa di più nel giro di pochi giorni. Mentre Guenda Goria rivela di aver trovato inizialmente interessante l’attore, ma di non aver pensato che tra loro potesse nascere qualcosa, Mirko Gancitano invece afferma: “A me lei è piaciuta subito”.

Guenda Goria, retroscena vita privata: “Mi ero un po’ raffreddata nell’amore”

Guenda Goria appare serena e innamorata al fianco del suo fidanzato. L’attrice dopo la conclusione della sua esperienza al GF Vip, è stata al centro del gossip per le sue tormentate vicende sentimentali, ma sembra che con Mirko abbia ritrovato la felicità. Infatti, Guenda Goria spiega a Barbara D’Urso di essere stata più restia a lasciarsi andare proprio per le recenti delusioni che ha subito dopo la fine della sua storia con Telemaco. “Mi ero un po’ raffreddata nell’amore”, ammette l’attrice, che ha riconosciuto in Mirko Gancitano la persona giusta per lei proprio perché è stato in grado di suscitare in lei delle emozioni che non sentiva da tempo.

Pomeriggio 5, Guenda Goria fidanzata: rivelata la reazione dei genitori

Guenda Goria ha ufficializzato la storia con Mirko Gancitano. Barbara D’Urso chiede all’attrice come abbiano reagito i suoi genitori alla lieta notizia. Guenda Goria ammette che se suo padre Amedeo Goria sembra contento della sua scelta poiché la vede più serena, mamma Maria Teresa Ruta, ancora non si è espressa in merito. “Non è buono che non si esprime”, afferma Barbara D’Urso riflettendo sulla reazione di Maria Teresa Ruta.