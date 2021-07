guenda-goria,-la-figlia-di-maria-teresa-ruta-vittima-di-un-incidente:-“siamo-sotto-shock”

Guenda Goria e il fidanzato Mirko vittime di un incidente in barca

L’ex gieffina Guenda Goria nelle ultime ore ha voluto condividere con i suoi foloower qualcosa di brutto che le è successo insieme al suo fidanzato Mirko Gancitano. In pratica la figlia di Maria Teresa Ruta si trova in vacanza in Sicilia, terra natia di lui e durante una giornata in barca, i due ragazzi sono stati vittima di un incidente. Nello specifico una barca che era troppo vicina alla loro ha rischiato di mettere in pericolo le loro vite.

“E’ successo un fatto molto grave che voglio condividere con voi: praticamente una barca ci è appena passata a velocità elevatissima vicinissima alla nostra imbarcazione creando delle onde pazzesche e noi fortunatamente non siamo caduti e non ci siamo fatti male. Siamo tutti sotto shock“, ha detto l’ex concorrente del Grande Fratello vip 5 sul noto social network.

Il cane di Mirko Gancitano caduto in mare

Per fortuna Guenda Goria e il fidanzato Mirko Gancitano ha sventato il pericolo. I due ragazzi hanno rischiato seriamente di cadere in acqua a causa di un’imbarcazione che si è avvicinata troppo alla loro barca creando delle onde anomale.

L’ex gieffina, che ha svelato il tutto sul suo account personale Instagram, poi ha voluto tranquillizzare tutti coloro che a seguono sul social network dicendo che sia lei che le altre persone coinvolte stanno bene, nonostante il piccolo incidente. “Noi stiamo bene ma il cane di Mirko è caduto in acqua e si è molto spaventato”, ha riferito la figlia di Maria Teresa Ruta.

L’appello social di Guenda Goria

Questo imprevisto ricorda moltissimo i due fatti di cronaca che la scorsa settimana sono avvenuti nei laghi del nord Italia dove delle persone giovani hanno perso la vita per la negligenza di gente che sull’acqua guida in modo spericolato.

Guenda Goria, raccontato quello che le è accaduto su Instagram ci ha tenuto a lanciare un appello importante che invita all’attenzione mentre si è alla guida di un’imbarcazione. “Queste cose non si fanno, qualora voi volete mettervi alla guida di un’imbarcazione ricordatevi sempre che il mare è pericoloso. Bisogna guidare da lucidi perché è un attimo e ci si può fare male”, ha tuonato l’ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip 5.