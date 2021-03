guenda-goria,-la-malattia-che-la-sta-facendo-soffrire:-“sono-stanca”

Una Guenda Goria che non si nasconde affatto parla apertamente di un importante problema che la affligge. Lei sta reagendo con forza.

Guenda Goria da mesi è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. Eppure la fine del reality show di Canale 5 le dà modo di poter parlare ancora di cosa è successo a livello personale nella casa più spiata che ci sia. Tra le confessioni fatte c’è quella che riguarda la endometriosi della quale soffre, e che rappresenta comunque non una condizione molto rara nelle donne.

Giulia Sorrentino, giornalista, ha intervistato la figlia di Maria Teresa Ruta e di Amedeo Goria, parlando di diverse situazioni. Si parte proprio dal GF Vip, con la 32enne attrice che rivela di quanto abbia sofferto. Non solo dal punto di vista emotivo ma anche fisico. Per via di questo motivo, Guenda ha dovuto assumere degli antidolorifici. Senza i quali non sarebbe riuscita neppure ad andare in televisione. La sua endometriosi è spuntata proprio in concomitanza con la partecipazione al Grande Fratello.

Guenda Goria, la malattia l’ha fortemente condizionata

In effetti lei l’aveva scambiata per un accumulo di stress dovuto alla sua sovraesposizione mediatica, invece c’era dell’altro dietro. Emerso solo in seguito ad una visita medica effettuata dopo l’uscita dalla casa. Questa condizione fisica è contraddistinta da dolori addominali, stanchezza cronica e può causare anche infertilità nei casi più gravi. La sofferenza ha avuto risvolti e strascichi importanti anche nella sua vita privata, al punto da portarla a chiudere una storia d’amore importante.

Molto probabilmente il riferimento è a Stefano Rotondo, imprenditore che ha diversi anni in più di Guenda. La figlia di Maria Teresa Ruta e di Amedeo Goria non si fa alcun problema nel raccontare come abbia dovuto gestire un certo imbarazzo anche nella sfera strettamente intima. Essere performante sotto alle lenzuola non sempre le è stato possibile, con quella situazione fisica ed anche psicologica da dovere gestire. Ora l’attrice sta cercando di reagire e di superare qualunque problema.

