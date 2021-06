guenda-goria,-l’annuncio-del-fidanzato-mirko:-“ho-il-desiderio-di-famiglia”

Guenda Goria, il fidanzato Mirko Gancitano ammette: “Ho il desiderio di famiglia”

Da qualche mese Guenda Goria ha annunciato finalmente di aver trovato l’amore. La figlia di Maria Teresa Ruta dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip 5 si è innamorata di Mirko Gancitano. Di recente l’ex gieffina si è lasciata andare a una confessione del tutto inaspettata, visto che ha fatto sapere che vorrebbe diventare mamma.

Il 29enne siciliano tramite un post condiviso tra le stories del proprio profilo Instagram, a chi gli ha chiesto se lui e Guenda vorranno mettere su famiglia ha risposto alla seguente maniera:

“Per la prima volta ho il desiderio di famiglia. Il resto è tutto da costruire”.



Mirko Gancitano, un figlio con Guenda Goria? “Aspettiamo qualche tempo e ne riparliamo”

Dopo l’esperienza vissuta nella casa del GF Vip 5, l’ex gieffina Guenda Goria è sempre più innamorata del suo nuovo fidanzato Mirko Gancitano. Nel corso di una recente intervista la figlia di Maria Teresa Ruta ha confessato di essere pronta ad avere un figlio. Nelle scorse ore il videomaker freelance ha risposto ad alcune domande dei suoi fan su Instagram. A un utente della rete che gli ha detto di immaginarsi come saranno i figli che lui avrà un giorno con Guenda, riferendosi alla sua storia d’amore con la pianista ha detto: “Siamo davvero stati travolti da un insolito destino. Guenda Goria per la prima volta ha avuto il desiderio di maternità“.

Il 29enne sempre con lo stesso post ha continuato a parlare di lui e Guenda: “Quello che so per certo è che abbiamo trovato un equilibrio sconosciuto. Non è stato un colpo di fulmine. E’ stata una cosa nuova, vera, naturale e come tale va preservata”.

Mirko a questo punto si è espresso sul fatto se lui e la sua amata sono già intenzionati a costruire una famiglia, ammettendo:

“Per il resto ci vuole tempo. Ma la progettualità mentale prospettiva c’è. Aspettiamo qualche tempo e ne riparliamo“.

Guenda Goria, il fidanzato Mirko Gancitano confessa: “Rispecchia la donna dei miei sogni”

Mirko Gancitano ha dedicato delle bellissime parole alla fidanzata Guenda Goria, che non ha perso tempo per replicare con una emoticon a forma di cuore: