Guenda Goria ha raccontato ai fan Instagram la disavventura che le è capitata qualche ora fa mentre si trovava in barca con il fidanzato.

Tra le protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip c’è stata anche Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria. La ragazza, durante la permanenza nella casa di cinecittà, ha manifestato tutta la propria sofferenza per un rapporto non ottimale con il padre e Alfonso Signorini ha fatto da paciere nel tentativo di appianare le divergenze tra i due e quelle tra il giornalista e la conduttrice.

La sua avventura nel reality è finita abbastanza presto e da quel momento in poi Guenda ha seguito la prosecuzione dell’avventura della madre all’interno del reality. La breve partecipazione al GF Vip le ha comunque permesso di ottenere un discreto seguito sui social, dove la Goria ci tiene a tenere informati i fan sulla sua situazione lavorativa, sentimentale e sulla sua vita privata in generale.

Proprio grazie alle foto sul suo profilo abbiamo scoperto infatti che Guenda ha trovato l’amore in Mirko Gancitano, con il quale ormai fa coppia fissa da mesi. I due in questi giorni si trovano in vacanza in Sicilia. La coppia ha affittato una barca con degli amici fidati e si sta girando i posti più caratteristici e belli dell’isola. Un soggiorno da sogno, insomma, che poteva trasformarsi in un incubo.

Leggi anche ->“Maria De Filippi lascia le redini del programma”: la decisione della regina della tv

Guenda Goria, paura in mare: incidente sfiorato con un’altra imbarcazione

Mentre Guenda, Mirko e i loro amici si stavano godendo un po’ di relax in barca e prendevano il sole, un’imbarcazione che passava dalla zona ad alta velocità ha sfiorato la loro facendola oscillare pericolosamente e facendo perdere l’equilibrio al cane di Mirko che è finito in acqua. Per fortuna il padrone è riuscito a salvarlo rapidamente e a riportarlo a bordo, ma la paura per quanto appena accaduto è stata tanta e tutti i passeggeri sono rimasti scossi.

Leggi anche ->Roberto Farnesi, spunta la foto da ragazzo: com’era l’attore de Il Paradiso delle Signore

Per questo Guenda ha deciso di denunciare l’accaduto sui social, chiedendo a tutti coloro che decidono di affrontare una vacanza in barca di fare attenzione per evitare simili incidenti: “Se volete fare una vacanza in barca, ricordate che il mare è pericoloso, bisogna guidare lucidi perché in un attimo ci si può far male”. Un appello che è stato accolto con favore dalla sua fan base, concorde con lei che in mare e con i mezzi in generale non si può e non si deve scherzare, per evitare dal principio che possano accadere eventi poi irrimediabili.