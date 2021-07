Guenda Goria in giro per l’Italia insieme al fidanzato Mirko L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 Guenda Goria quest’anno ha deciso di fare delle vacanze estive alternative, ovvero su è giù in giro per lo Stivale. “Con una Panda stiamo girando il Paese on the road”: ha fatto sapere la figlia di Maria Teresa […]

L’articolo Guenda Goria, roba da matti col fidanzato Mirko: “Tutto in una Panda…” proviene da KontroKultura.