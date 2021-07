guenda-goria-senza-freni:-“ci-piace-farlo-nei-posti-insoliti”,-confessione-choc

Guenda Goria senza freni sulla sua storia con Mirko Gancitano: “Ci piace farlo nei posti insoliti”

Oggi Guenda Goria ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Nuovo. E in questa circostanza la figlia di Maria Teresa Ruta ha parlato in lungo e in largo della sua storia con Mirko Gancitano. Ad un certo punto Guenda Goria ha anche colto la palla al balzo per fare una rivelazione choc. Di cosa si tratta? in pratica l’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha rivelato di amare fare l’amore con il suo Mirko Gancitano nei posti più insoliti:

“Ci piace fare l’amore nei momenti e nei luoghi più insoliti durante i nostri viaggi…”

Guenda Goria ha poi aggiunto che la voglia di farlo può nascere all’improvviso ovunque: “Può succedere di farlo in auto, in treno o in aereo…”

Guenda Goria fa una rivelazione: “Con Mirko Gancitano c’è grande passione e trasporto”

Guenda Goria, sempre in questa intervista rilasciata dal magazine Nuovo, non ha poi fatto mistero che con Mirko Gancitano c’è una fortissima complicità fin dall’inizio:

“Tra di noi non solo c’è una grande passione, ma anche tanto trasporto…”

La figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta, la quale sogna di tornare in Rai con un progetto di un certo peso, ha poi rivelato che il più passionale tra i due è senz’altro Mirko Gancitano: “Mi cerca sempre, mi abbraccia in continuazione e dorme attaccato a me…”

Guenda Goria, confessione intima: “Io e Mirko? Capita di farlo più volte al giorno”

Successivamente la giornalista del settimanale Nuovo ha domandato a Guenda Goria se fa l’amore con Mirko Gancitano più volte al giorno. E Guenda Goria, la quale ha rivelato di aver avuto un piccolo incidente, ha risposto schiettamente che può capitare: “Dipende dai momenti e se c’è il giusto incrocio di sguardi…”

