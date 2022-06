guenda-goria-si-schiera-dalla-parte-di-dayane-mello:-“le-parole-pesano”

L’ex gieffina difende la modella brasiliana: “Si devono prendere realmente la responsabilità”

Nelle scorse ore Dayane Mello una nota modella brasiliana ha catturato l’attenzione di parecchi utenti della rete, per aver fatto sapere di essersi recata dai Carabinieri per denunciare tutte le persone cattive. A schierarsi dalla parte dell’ex gieffina ci ha pensato Guenda Goria, dato che ha detto la sua sulla questione affermando: “Mi chiedete che rapporto ho con lei, molto bello, e tra l’altro voglio esprimere la mia solidarietà nei confronti delle denunce che sta facendo contro degli haters”. Sempre riferendosi ai leoni da tastiera l’ex gieffina ha aggiunto:

“Penso che debbano prendersi realmente la responsabilità delle parole che usano, perchè le parole hanno un peso e feriscono”.

La figlia di Maria Teresa Ruta su tutte le furie sui social: “Siete dei vigliacchi!”

Dayane Mello dopo tutto l’odio ricevuto sui social ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine. A comunicare la decisione presa è stata la modella con queste parole: “Devo denunciare delle persone che continuano a fare gli hater, cattiveria su di me, su tanti argomenti. Prendo un provvedimento, continuano a distruggermi, oppure a sentirsi nel diritto di scegliere qualsiasi cosa che riguarda la mia vita. Devo prendere il provvedimento contro le persone che invadono la mia sfera personale”. Guenda Goria ha manifestato la sua vicinanza all’ex gieffina scagliandosi contro gli hater: “Oltre a essere delle grandissime e brutte persone siete anche dei vigliacchi, non si fa, soprattutto da dietro uno schermo, abbiate il coraggio di dire le cose in faccia”. A chi le ha chiesto che rapporto lei e il suo fidanzato hanno con Soleil Sorge invece ha affermato: “Molto buono! Adesso vedrete”. La figlia di Maria Teresa Ruta invece a uno dei suoi fan che le ha domandato quando si sposano lei e Mirko Gancitano, ha risposto: “Presto!”.

Lo sfogo di Dayane Mello: “Essere sensibili è faticoso. A volte vorrei spegnere tutto”

Intanto nella serata di ieri la modella brasiliana si è lasciata andare a uno sfogo con un lungo messaggio, pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram. Per iniziare l’ex gieffina ha scritto: “La verità è che essere sensibili è faticoso. Essere persone di cuore è faticoso. Essere buoni è faticoso. E’ vero. A volte vorrei spegnere tutto. Silenziare il mondo. Disattivare il cuore”. Dopo aver fatto capire ancora una volta di essere stufa di sentire e leggere bugie, cattiverie e indifferenza ha aggiunto: “E allora mi fermo, respiro, e realizzo che anche se a volte è faticoso, ne vale la pena. E se so ancora amare, se so ancora commuovermi, se so ancora come far sentire un altro cuore meno solo, lo devo a questo mio strano pazzo cuore che a volte soffre più di quanto vorrebbe”.

