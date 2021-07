guenda-goria-sorprende:-“mi-feriscono”,-la-risposta-che-non-ti-aspetti

Guenda Goria sulle critiche ammette: “Quelle brutte spesso mi feriscono”

Guenda Goria, un’attrice e pianista italiana sempre molto attiva sui social, alla stessa maniera di altri personaggi che fanno parte del mondo della televisione viene criticata: a farlo sapere oggi tramite un post condiviso tra le storie di Instagram è stata proprio l’ex concorrente del GF Vip 5. La figlia di Maria Teresa Ruta a un utente della rete che le ha confidato che questa pandemia ha lasciato la cattiveria, ha risposto facendo un’amara ammissione.

In particolare l’ex gieffina riferendosi ai commenti poco carini che si ritrova a leggere sul web su di lei, ha detto: “Quelli brutti spesso mi feriscono”.



Guenda Goria, il retroscena sul fidanzato: “Gli chiedo di leggermi solo commenti belli”

Guenda Goria nelle scorse ore tramite un box di domande inserito sul proprio profilo Instagram, ha chiesto a coloro che la seguono cosa gli ha lasciato la pandemia da Covid-19. A un utente della rete che le ha confidato che continua a esserci la cattiveria, ha replicato alla seguente maniera: “Condivido”.

La figlia di Maria Teresa Ruta a questo punto si è lasciata andare a una confessione, dato che riguardo alle critiche che riceve ha svelato un retroscena che riguarda anche il suo fidanzato:

“Quando esce una notizia su di me sui blog chiedo a Mirko Gancitano di leggermi solo i commenti belli“.

Guenda Goria rassicura i suoi fan: “Qualcosa bisogna imparare dalle crisi”

A un altro suo fan che invece ha fatto sapere che il Covid-19 gli ha lasciato un senso di grande impotenza, Guenda Goria ha detto: “Lo capisco benissimo”.

C’è anche chi ha confessato di aver perso tanto a causa di questa pandemia ancora in corso, e l’ex gieffina che di recente ha fatto i conti con una brutta disavventura, non ha perso tempo per fargli sentire il suo supporto: “Eppure qualcosa bisogna sempre imparare dalle crisi”.

