guenda-goria-sposa-mirko-gancitano,-ma-confessa:-“tanti-momenti-difficili”

Guenda Goria si sposa con Mirko Gancitano: proposta, matrimonio e tutti i dettagli

I fan di una coppia non vedono l’ora che convolino a nozze, allarghino la famiglia e progettino una vita fantastica. Dopo alcune storie d’amore non andate a buon fine, la dolce Guenda Goria si sposa con Mirko Gancitano. Finalmente ha trovato la sua anima gemella e convoleranno presto a nozze. Non hanno ancora scelto la data del matrimonio perché tutto dipenderà dall’evolversi della pandemia e poi vorrebbero fare qualche viaggio prima delle nozze, come ha confessato in un’intervista al settimanale Nuovo Tv. La proposta è stato lui a fargliele a hanno in programma due cerimonie: una sul Lago Maggiore e l’altra a Mazara del Vallo.

Confessione dolorosa di Guenda Goria: “Io e Mirko stiamo condividendo tanti momenti difficili”

Oltre la gioia e la felicità, però, purtroppo la sofferenza e il dolore permeano la vita di tutti coloro che non possono permettersi di vivere come vorrebbero. Nell’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv Guenda Goria ha confessato: “Io e Mirko stiamo condividendo tanti momenti difficili come il mio intervento di endometriosi e la fase post-operatoria”. Ma Mirko Gancitano le sta sempre accanto così come la sua famiglia oltre alla mamma Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria.

Guenda Goria torna a parlare del suo adorato papà Amedeo: “Contento perché mi vede serena”

E come l’ha presa suo padre, Amedeo Goria, la notizia del matrimonio con Mirko Gancitano? A svelarlo ci ha pensato direttamente la figlia Guenda Goria: “Contento perché mi vede serena”, addirittura per sapere come sta chiama direttamente Mirko, che sarà nel cast de La pupa e il secchione show condotto da Barbara d’Urso in prima serata su Italia1 dopo la finale del GF Vip.

