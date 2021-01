guendalina-tavassi,-il-video-messaggio-alle-donne:-‘rialzatevi-con-il-sorriso”

L’ultima parte della dodicesima puntata di ‘Live non è la d’Urso’, in onda stasera, 29 novembre 2020, è stata dedicata alla vicenda che ha coinvolto Guendalina Tavassi. All’ex concorrente del ‘Grande Fratello’, nei giorni scorsi, è stato hackerato l’account iCloud. Nel giro di poche ore, i suoi video privati, destinati al marito Umberto, spesso, fuori Roma per lavoro, sono finiti in rete. L’imprenditore napoletano, per la prima, ha commentato la vicenda (Qui, il video):

D’Aponte: “Sto male. Sono arrabbiato per tutto quello che la mia famiglia sta subendo in questo periodo. Guenda è più forte di me. Io non sono abituato alla televisione, ai social. Faccio una vita normale. Non solo hanno distrutto la vita mia e della mia famiglia. Ci sono persone che parlano male di questa cosa. Ci stanno facendo una violenza psicologica. […] Mi è crollato il mondo addosso”.

Marito e moglie, in questi giorni, hanno cercato di preservare i figli dal clamore mediatico:

D’Aponte: “Guenda è una donna forte. Si sta riprendendo. Cerca di ritornare alla quotidianità perché ci sono dei bambini in casa. Io, invece, l’ho presa male. Sono innamoratissimo di mia moglie, cammino a testa alta, è bellissima. Da uomo, facendo vedere l’intimità di mia moglie a tante persone, dall’interno, mi ha fatto male”.

Lo sfogo di Guendalina Tavassi

La showgirl, poi, ha registrato un video messaggio lanciando un appello a tutte le altre donne per cadere in questa trappola (Qui, il video):

Tavassi: “Sono sempre stata forte, ho imparato dalla vita a rialzarmi sempre da sola, a cercare di sdrammatizzare ogni situazione. Può non essere ben vista questa cosa. E’ la mia arma di difesa. Ognuno reagisce alla sua maniera. Volevo parlarne perché volevo dare forza a tante donne che si sono trovate nella mia situazione o non ci sono più, perché sono entrate, anche loro, in questo vortice orribile”.

“Vorrei spiegare a tutte le persone che scrivono cattiverie, che dicono cose del tipo: ‘Hai creato tutto tu per andare in televisione’. Vorrei dire che questa cosa orribile non so quale madre o persona possa architettare una cosa similare. Io, in televisione, ci venivo da prima che succedesse questa tragedia. Voglio dire a tutte le donne che sono o sono state vittime di episodi di revenge porn di sbattersene altamente di tutti i commenti e di quello che accade nel mondo a riguardo. Voi ed io non abbiamo fatto nulla di male. Chi si deve vergognare è chi ha fatto questo schifo, chi ha rubato e violato la nostra privacy e la nostra intimità. Non diamo soddisfazioni a queste persone. Io pian piano tornerò a procedere con il sorriso e la mia quotidianità. Rialzatevi, vestitevi con il sorriso e fate finta di nulla. solo così avrete giustizia perché tanto la giustizia per loro arriverà presto”.

Dopo il condivisibile sfogo, la Tavassi è apparsa in video accanto ad Umberto per fargli sentire tutto il proprio sostegno in questo momento assai difficile per la propria famiglia (Qui, il video).