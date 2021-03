guendalina-tavassi-in-crisi-con-il-marito,-che-fa-mea-culpa:-“ho-sbagliato”

Guendalina Tavassi e il marito ai ferri corti. Lui ammette gli errori: “Ho sbagliato”

In queste ultime ore ha fatto molto discutere il fatto che Guendalina Tavassi, in una lunga diretta su Instagram, ha annunciato di essere in crisi con il marito Umberto D’Aponte. In questa occasione la donna non ha fatto mistero che con il marito vivrebbero come separati a casa. Un annuncio che ha lasciato sicuramente tutti di stucco perchè sono sempre sembrati essere molto uniti e innamorati. A distanza di qualche ora da questo annuncio anche il marito di Guendalina Tavassi ha rotto il silenzio. E sempre in una diretta su Instagram l’uomo ha rivelato senza indugio alcuno di aver commesso degli errori prendendosi tutte le responsabilità del caso:

“L’unica persona a cui devo chiedere scusa è mia moglie per alcuni comportamenti sbagliati che ho avuto…”

Umberto D’Aponte (marito di Guendalina Tavassi) fa un annuncio: “Voglio riconquistarla”

Il marito di Guendalina Tavassi, sempre in questa sua lunga diretta sul social fotografico, dopo aver ammesso i suoi errori, ha anche aggiunto di non aver perso comunque la speranza di poter riuscire a risolvere tutta questa situazione: “Farò davvero di tutto per riconquistarla…” Umberto D’Aponte ha poi voluto chiarire di essere comunque molto innamorato di Guendalina Tavassi: “Sono innamoratissimo di lei…” Parole che sicuramente rincuoreranno molto i fan di Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte che ovviamente sperano che qualsiasi sia il problema possa essere risolto il prima possibile, soprattutto per il bene dei loro figli.

Guendalina Tavassi e il marito Umberto D’Aponte: il loro matrimonio è in pericolo? Parla lui

Umberto D’Aponte, parlando sempre della crisi con la moglie in questa sua lunga diretta su Instagram, ha poi aggiunto di pensare che vivere determinati periodi come questo sia assolutamente normale. Difatti molte coppie, secondo l’opinione del marito di Guendalina Tavassi, attraverserebbero periodi di crisi come il loro per poi riuscire a risolvere il tutto:

“E’ normale che abbiamo dei periodi in cui non stiamo bene, periodi in cui siamo separati, come può capitare a tutte le coppie…”

Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte riusciranno a superare questi suoi problemi?

