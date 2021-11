Guerino Moffa Ambassador The World Bank Progetto C4C relatore per il premio Eleonora Pieroni Eccellenza Italiana

La bellissima folognate ha ricevuto, nei giorni scorsi, anche un nuovo importante riconoscimento internazionale: si tratta del Premio Eccellenza Italiana, ideato da Massimo Lucidi e promosso da numerose associazioni, enti ed imprese, finalizzato alla valorizzazione dell’Italia e degli Italiani nel Mondo. La manifestazione, come da tradizione dal 2014, si tiene a Washington DC (USA). Anche quest’anno, per via della pandemia, l’appuntamento si è svolto il 15 Ottobre in collegamento da Roma, Città del Vaticano, nel Palazzo extraterritoriale della Santa Sede di San Carlo ai Catinari.

Tra i relatori, gli ospiti ed i premiati, particolare attenzione è stata rivolta allo sviluppo sostenibile ed all’ambiente. Infatti il tema del Premio Eccellenza Italiana 2021 è: Raccontare e incoraggiare la rete delle eccellenze per il cambiamento sostenibile. Su invito dei main partner The Map Report, Unesco e Media Trade Company, hanno presenziato la tavola rotonda del convegno “Dalla protesta ambientale alla proposta sostenibile”, i grandi protagonisti della sostenibilità: Giordano Fatali (Fondatore Ceo for Life), Grazia Francescato (Politica e Attivista, già Presidente dei Verdi), Marco Frittella (Giornalista Tg1, Conduttore Uno Mattina e Autore Italia Green), Livio Livi (Direttore Risorse Umane e Relazioni Esterne – Q8), Flavio Pasotti (Presidente Brescia Mobilità), Ermete Realacci (Ambientalista, Politico e Fondatore Symbola), Giovanni Mottura (Presidente Atac Spa), Massimiliano Falcone (External Relations and Global Engagement -The World Bank), Guerino Moffa (Ambassador The World Bank Progetto C4C).

Eccellenza Italiana come Futuro: possibile, responsabile e più sostenibile. L’iniziativa – presentata da Massimo Lucidi, Segretario generale del Premio Eccellenza Italiana – è stata arricchita, come nella scorsa edizione, da una preziosa “appendice romana” oltre che dall’evento a Washington, grazie a un collegamento curato in prima persona da Padre Franco Ciccimarra, barnabita e presidente Agidae. Come di consueto, l’evento è diretto in contemporanea dalla capitale USA, grazie alla dedizione della scrittrice e presentatrice italo-americana Amy Riolo.