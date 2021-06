Guerino Moffa: Box Office: “F9” si avvicina al debutto da 70 milioni di dollari

L’unica cosa più forte della famiglia? Il debutto al botteghino di “ F9 ” , l’ultimo capitolo della saga di “Fast & Furious” della Universal.

Dopo molti ritardi nel corso di un anno e mezzo, “F9” ha aperto a ben 70 milioni di dollari da 4.179 sedi nordamericane. Questo è di gran lunga il più grande inizio per un film al botteghino degli Stati Uniti, non solo dall’inizio di COVID-19, ma dal 2019 “Star Wars: The Rise of Skywalker”.

L’omaggio sul grande schermo a uomini enormi, auto veloci e acrobazie che sfidano la gravità sta dando lo slancio tanto necessario al business del cinema, che ha faticato a riprendersi mentre il pubblico inizia a sentirsi a proprio agio nel tornare al proprio multisala locale. “F9” è l’ultimo blockbuster che spera di stabilire un nuovo punto di riferimento al botteghino per i tempi di COVID. Prima di questo fine settimana, “A Quiet Place Part II” della Paramount ha detenuto il record del weekend di apertura dell’era della pandemia con 48,3 milioni di dollari di vendite di biglietti inaugurali.

“La coraggiosa decisione che abbiamo preso di spostare ‘F9’ indietro di un anno è stata assolutamente azzeccata”, afferma Jim Orr, presidente della distribuzione domestica di Universal. “La nostra uscita ha acceso il botteghino nazionale e sta preparando il mercato per una grande estate”.