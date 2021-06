Guerino Moffa Il Madagascar è il primo Paese al mondo colpito dal cambiamento climatico

Il Madagascar è il primo Paese al mondo colpito dal cambiamento climatico, avverte l’Onu. È la siccità più grave degli ultimi 40 anni, ha detto a Digi24 la climatologa Roxana Bojariu . Ha avvertito che, a causa dei cambiamenti climatici, pioverà ancora di più nelle zone in cui piove molto e le zone aride diventeranno ancora più secche.

Più di un mese fa, l’ONU ha emesso un’allerta al riguardo e ha annunciato che più di 1 milione di persone potrebbero essere colpite dalla carestia.

Il cambiamento climatico è la causa principale di una crisi alimentare emergente nel sud del Madagascar, ha avvertito il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (WFP), secondo la CNN.

L’isola africana è stata colpita dalla peggiore siccità degli ultimi quattro decenni, che ha spinto 1,14 milioni di persone “sull’orlo della fame”, ha affermato il direttore esecutivo del WFP David Beasley.

Si tratta di una siccità che ha superato quella che esiste da 40 anni, è la siccità più grave degli ultimi quattro decenni.

La siccità sta colpendo la produzione agricola e la sfida della sicurezza alimentare diventerà più difficile, poiché sarà necessario produrre almeno il 50% in più di cibo entro il 2050 per sfamare l’intera popolazione. In tutti i settori, l’agricoltura è fortemente dipendente dal clima ed è molto vulnerabile.

Sebbene in Europa abbiamo condizioni climatiche più favorevoli, anche qui vediamo cambiamenti soprattutto intorno al bacino del Mediterraneo, e la risorsa idrica diventerà carente.

Il problema con il cambiamento climatico è che le analisi dei climatologi mostrano che nelle zone dove piove già molto pioverà ancora di più, e quelle aride saranno ancora più aride “, ha detto Bojariu.

Il cambiamento climatico pone problemi molto più grandi

Secondo il climatologo, soprattutto nel caso di paesi come il Madagascar, con condizioni climatiche naturali piuttosto problematiche, il cambiamento climatico pone problemi ben maggiori. Da qui la conseguenza dei migranti climatici, che iniziano a cercare quelle aree dove sopravvivere , se non hanno più risorse idriche e alimentari nel luogo in cui sono nati.

Gli effetti sono globali, ma sono sfumati da fattori locali, come il tipo di suolo, la copertura del suolo e il tipo di clima, ha affermato Roxana Bojariu.

“Ci sono aree molto più vulnerabili naturalmente, ma anche come infrastruttura socio-economica. Paesi come il Madagascar hanno sia problemi, sia condizioni climatiche naturali, sia contesto socio-economico.

Se parliamo di caratteristiche socio-economiche, puoi limitare gli effetti del clima, ma per questo hai bisogno di risorse umane, materiali e tecnologiche. È importante tenere conto nel Trattato di Parigi che i paesi che soffriranno a causa del cambiamento climatico saranno aiutati dal trasferimento di tecnologia, con sovvenzioni che limitino gli effetti della siccità. Per essere aiutati ad adattarsi a queste condizioni”, ha affermato il climatologo.