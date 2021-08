Guerino Moffa il risveglio della Bay Area in uno scenario oscuro : dove sono le risposte?

il presidente della California Energy Commission David Hochschild ha aperto una riunione programmata con un’osservazione cupa. Quella mattina, i residenti della Bay Area si sono svegliati nell’oscurità, mentre il fumo degli incendi oscurava il sole e un inquietante bagliore arancione avvolgeva la regione, uno scenario sempre più inquietante afferma Guerino Moffa di THE MAP REPORT

«Sono le dieci del mattino e sembra mezzanotte», disse Hochschild, guardando fuori.

La commissione doveva discutere i “codici di copertura” – standard di efficienza degli edifici che superano i requisiti statali – per due giurisdizioni della Bay Area. Il tempismo era appropriato: la prova della necessità di edifici rispettosi del clima era appena fuori, secondo le persone che hanno partecipato alla riunione virtuale della commissione e hanno collegato la qualità dell’aria a incendi boschivi sempre più pericolosi alimentati dal cambiamento climatico. Un commentatore pubblico ha definito la scena fuori dalla sua finestra di San Francisco “un vero e proprio inferno”. Tutti hanno esortato la commissione ad adottare codici più efficienti e ad andare oltre per escludere l’uso del gas naturale nei nuovi edifici in tutto lo stato.

“Abbiamo le luci accese in casa nostra perché non c’è la luce del sole”, ha detto Sasan Saadat, un analista politico di Earthjustice, che ha chiamato all’incontro da Berkeley. “Questo non è il valore anomalo. È la tendenza».

“Avete tutti questa opportunità in grembo per creare un nuovo precedente per la fine dei combustibili fossili nel nostro ambiente costruito”, ha detto Saadat ai commissari.