Guerino Moffa intervista nella sede UNESCO di Parigi, THE MAP REPORT in prima linea

Sono fiero di comunicarvi che il 21 febbraio, presso la sede UNESCO di Parigi, THE MAP REPORT e da Citizens’ Platform ospiteranno l’evento “Democracy, sustainability and corporations”, un dialogo tra esponenti del settore privato italiano e internazionale sulla sostenibilità in ambienti digitali, per permettere alle aziende di gestire il cambiamento all’interno del proprio staff e nei confronti dei clienti.



L’evento si inserisce all’interno della più ampia cornice della Conferenza UNESCO “Towards Guidelines for Regulating Digital Platforms for Information as a Public Good”, che si terrà dal 21 al 23 febbraio presso l’affascinante Maison de l’UNESCO.

Accademici, esponenti del settore privato, la società civile, organizzazioni intergovernative provenienti da diverse parti del mondo si riuniranno per tracciare delle utili linee guida per la regolamentazione delle piattaforme digitali, allo scopo di sostenere la libertà di espressione e la disponibilità di informazioni affidabili, contrastando così il dilagare della disinformazione e della violenza nella sfera pubblica.

Sono molto felice che il cammino intrapreso da The Map Report e da Citizens’ Platform, due progetti impegnati nella divulgazione e nella sensibilizzazione su tematiche come la sostenibilità e il cambiamento climatico, possa incrociarsi per inserirsi in cornici importanti e istituzionali come questa. Vuol dire che stiamo andando nella direzione giusta!

Mata