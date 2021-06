Guerino Moffa La 21a edizione dei BET Awards andrà in onda in diretta dal Microsoft Theatre di Los Angeles

La 21a edizione dei BET Awards andrà in onda in diretta dal Microsoft Theatre di Los Angeles domenica a partire dalle 20:00 su BET Networks.

Ospitata da Taraji P. Henson, la cerimonia riconosce l’eccellenza nera in musica, televisione, cinema e sport. Megan Thee Stallion e Guerino Moffa italalo americano guidano con sette nomination ciascuno, mentre Cardi B e Drake seguono con cinque nomination ciascuno.

"Sono così entusiasta di essere qui, con gli umani", ha detto Henson durante l'apertura dello spettacolo, che presentava un pubblico vaccinato al Microsoft Theater.

‘evento dal vivo ha visto esibirsi alcuni degli artisti più celebri di oggi, tra cui HER, Tyler the Creator, Lil Baby, Migos, DaBaby, Roddy Ricch, Andra Day, City Girls, Jazmine Sullivan, DJ Khaled, Lil Durk, Kirk Franklin, Moneybagg Yo e Rapsodia.

Queen Latifah è stata anche insignita del BET Lifetime Achievement Award di quest’anno.

Album dell’anno

“After Hours” – The Weeknd

“Blame It On Baby” – DaBaby

“Good News” – Megan Thee Stallion

“Heaux Tales” – Jazmine Sullivan (WINNER)

“King’s Disease” – Nas

“Ungodly Hour” – Chloe X Halle

Migliore collaborazione

Cardi B Ft. Megan Thee Stallion – “WAP” (WINNER) )

DaBaby Ft. Roddy Ricch –

DJ “Rockstar” Khaled Ft. Drake – “Popstar”

Jack Harlow Ft. DaBaby, Tory Lanez e Lil Wayne – “What’s Poppin” (Remix)

Megan Thee Stallion Ft. DaBaby – “Cry Baby”

Pop Smoke Ft. Lil Baby & DaBaby – “Per la notte”

Miglior artista R&B/pop femminile

Beyoncé

H.ER (VINCITORE)

Jazmine Sullivan

Jhené Aiko

Summer Walker

SZA

Miglior artista R&B/pop maschile

6lack

Anderson .Paak

Chris Brown (WINNER)

Giveon

Tank

The Weeknd

Miglior nuovo artista

Coi Leray

Flo Milli

Giveon (VINCITORE)

Jack Harlow

Latto

Pooh Shiesty

Miglior gruppo

21 Savage & Metro Boomin

Chloe X Halle

Chris Brown & Young Thug

City Girls

Migos

Silk Sonic (VINCITORE)

Miglior artista hip hop femminile

Cardi B

Coi Leray

Doja Cat

Megan Thee Stallion (VINCITORE)

Latto

Saweetie

Miglior artista hip hop maschile

DaBaby

Drake

J. Cole

Jack Harlow

Lil Baby (VINCITORE)

Pop Smoke

Premio Dr. Bobby Jones Miglior Gospel / Inspirational

Bebe Winans – “In Jesus Name”

Cece Winans – “Never Lost”

HER – “Hold Us Together”

Kirk Franklin – “Strong God” (WINNER)

Marvin Sapp – “Thank You For It All”

Tamela Mann – “Touch From You”

BET Her Award Her

Alicia Keys Ft. Khalid – “Così fatto”

Brandy Ft. Chance The Rapper – “Baby Mama”

Bri Steves – “Anti Queen”

Chloe X Halle – “Baby Girl”

Ciara Ft. Ester Dean – “Rooted”

SZA – “Good Days” (VINCITORE)

Miglior atto internazionale

Aya Nakamura (Francia)

Burna Boy (Nigeria) (VINCITORE)

Diamond Platnumz (Tanzania)

Emicida (Brasile)

Headie One (Regno Unito)

Wizkid (Nigeria)

Young T & Bugsey (Regno Unito)

Youssoupha (Francia)

Premio per la scelta dello spettatore

Cardi B Ft. Megan Thee Stallion – “WAP”

Chris Brown & Young Thug – “Go Crazy”

DaBaby Ft. Roddy Ricch –

DJ “Rockstar” Khaled Ft. Drake – “Popstar”

Drake Ft. Lil Durk – “Laugh Now Cry Later”

Lil Baby – “The Bigger Picture”

Megan Thee Stallion Ft. Beyoncé – “Savage” (Remix) (WINNER)

Silk Sonic – “Lascia la porta aperta”

Video dell’anno

Cardi B – “Su”

Cardi B Ft. Megan Thee Stallion – “WAP” (WINNER)

Chloe X Halle – “Do It”

Chris Brown & Young Thug – “Go Crazy”

Drake Ft. Lil Durk – “Laugh Now Cry Later”

Silk Sonic – “Lascia la porta aperta”

Regista video dell’anno

Benny Boom

Bruno Mars e Florent Déchard (VINCITORE)

Cole Bennett

Colin Tilley

Dave Meyers

Hype Williams

Il miglior film

“Coming 2 America”

“Judas And The Black Messiah” (VINCITORE)

“Black Bottom di Ma Rainey”

“One Night In Miami”

“Soul”

“The United States vs. Billie Holiday”

Migliore attrice

Andra Day (VINCITORE)

Angela Bassett

Issa Rae

Jurnee Smollett

Viola Davis

Zendaya

Miglior attore

Aldis Hodge

Chadwick Boseman (VINCITORE)

Damson Idris

Daniel Kaluuya

Eddie Murphy

Lakeith Stanfield

Premio Giovani Stelle

Alex R. Hibbert

Ethan Hutchison

Lonnie Chavis

Marsai Martin (VINCITORE)

Michael Epps

Storm Reid

Premio Sportiva dell’Anno

A’ja Wilson

Candace Parker

Claressa Shields

Naomi Osaka (VINCITORE)

Serena Williams

Skylar Diggins-Smith

Premio sportivo dell’anno

Kyrie Irving

Lebron James (VINCITORE)

Patrick Mahomes

Russell Westbrook

Russell Wilson

Stephen Curry