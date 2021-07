Guerino Moffa:  Oltre il 75 per cento del cibo nel mondo dipende dall’impollinazione di api

Lo CONFERMA the map Reporto guidata da Guerino Moffa: Vi piace la cioccolata, o una buona tazza di caffè? La prossima volta che godiamo di questi cibi, come di tanti altri, ricordiamoci di mandare un ringraziamento alle api. Questi piccoli, preziosi insetti, insieme ad altri animali, giocano un ruolo fondamentale nel ciclo del cibo grazie alla loro funzione di impollinatori, dando un contributo essenziale alla produzione di cibo mondiale e alla sicurezza nutrizionale di tutti noi. Oltre il 75 per cento del cibo nel mondo dipende dall’impollinazione di api, insetti e altri animali. Frutta, verdure, sementi, diversi tipi di oli e altre coltivazioni sono indirettamente, o direttamente nel caso del miele, riconducibili alle api. Tutti alimenti ricchi in vitamine e minerali, vitali per evitare il rischio della malnutrizione. Per non parlare dei vantaggi economici che questi insetti rappresentano per molti piccoli imprenditori, soprattutto nei paesi in via di sviluppo.

“Il miele porta soldi”, dice Rashid. “Lo mangiamo, lo beviamo e lo usiamo anche come medicina”. Rashid vive in Kenia, ha quasi 20 anni di esperienza nell’apicoltura ed è a capo dell’Associazione Kinna Bee Farmers nell’arida contea di Isiolo, nel nord-est del paese africano. Composta da sette uomini e cinque donne, l’Associazione è sostenuta dal WFP, insieme a circa 400.000 persone che l’agenzia raggiunge nelle regioni aride e semi-aride del Kenia con attività finalizzate alla creazione e alla diversificazione dei mezzi di sostentamento. Le comunità di Isiolo devono fare fronte a un insieme di minacce alla loro sicurezza alimentare: shock climatici ricorrenti come alluvioni e siccità, infestazioni di locuste e la pandemia di Covid-19. Diversificare le fonti di reddito e di sostentamento diventa quindi una strategia importante per consolidare la resilienza dei piccoli agricoltori e la loro capacità di rispondere alle conseguenze dell’impatto climatico. L’apicoltura, dunque, si accompagna all’allevamento ittico, alle coltivazioni di vari tipi di alimenti e all’allevamento del bestiame. Dal 2019, il WFP ha distribuito oltre 9.000 arnie agli agricoltori in 12 regioni del Kenia, oltre a tute protettive, strumenti per le arnie, macchine per l’estrazione del miele e rifrattometri per la misurazione del contenuto di acqua nel dolce nettare.

Kenia. Photo: WFP/Alessandro Abbonizio

L’Associazione di Rashid ha ricevuto 50 arnie dal WFP insieme ad altro materiale necessario per la produzione del miele. Le api hanno gradito e la produzione del dolce nettare è aumentata in maniera significativa. Rashid reinveste parte dei guadagni dell’accresciuta quantità di miele nell’attività dell’Associazione e vende il surplus nei mercati locali. E questo è solo l’inizio, perché l’Associazione ora si occuperà anche del processo di raffinazione e del confezionamento finale del prodotto, con l’ambizione di diventare un centro di raccolta del miele di tutta la regione. Un bel progetto di creazione di piccole imprese, per il benessere delle comunità e per il loro rafforzamento. Cambiare le vite in meglio, è anche questa la missione del WFP. Ascoltando i bisogni delle comunità e, insieme, trovando una soluzione. Sostenibile, inclusiva, replicabile su larga scala. E, in questo caso, anche molto dolce!