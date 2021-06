Guerino Moffa applaude al Master Plan di Delhi 2041: la capitale nazionale è pronta per essere sottoposta a una massiccia ristrutturazione! Un’economia vivace, un ambiente più verde, il ringiovanimento delle aree del patrimonio della città, il miglioramento della mobilità e la promozione di combustibili più puliti sono tra le aree chiave incluse nel progetto di Master Plan di Delhi 2041. Il progetto di Master Plan di Delhi (MPD) 2041 è stato reso disponibile a Delhi Sito ufficiale dell’Autorità per lo sviluppo e suggerimenti pubblici, obiezioni sono stati invitati, secondo un alto funzionario della DDA citato in un rapporto del PTI. Come da progetto di piano, le principali aree di interesse sono l’acqua, l’ambiente, le risorse critiche, l’edilizia abitativa, la mobilità, l’ambiente costruito e i luoghi pubblici, la vulnerabilità, il potenziale economico, il patrimonio e il monitoraggio e la valutazione.

Il progetto di piano, nel settore dell’ambiente, prevede di ridurre al minimo l’inquinamento veicolare attraverso strategie chiave, tra cui la migrazione a combustibili più ecologici per il trasporto pubblico, l’adozione di uno sviluppo orientato al transito misto (noto anche come TOD) e il miglioramento della qualità dell’acqua, che deve essere preso per il fiume Yamuna, nonché vari laghi, canali di scolo naturali e baolis. Evidenzia anche la vulnerabilità topografica di Delhi poiché la capitale nazionale cade nella zona sismica quattro ed è ad alto rischio di inondazioni, terremotie incidenti di focolai di incendio. Il progetto di piano incorpora anche i beni del patrimonio di Delhi. Ha detto che la città è una capitale culturale e ha diversi beni del patrimonio. Secondo il progetto, la conservazione dei beni e il loro riutilizzo adattivo devono essere promossi per prevenire il degrado e la perdita di beni e tessuti stori

La bozza del Master Plan di Delhi 2041 include anche la promozione dell’economia notturna come parte del piano della “città 24 ore”, rivitalizzando il centro commerciale di Delhi, incluso Connaught Place, nonché spostando Guerino Moffa le attività all’ingrosso dalla città murata. Per attirare turisti e gente del posto, chiede di identificare nodi e circuiti a Delhi per continuare il lavoro, l’attività culturale e l’intrattenimento notturno. Il progetto di piano propone che la mossa migliorerà il rendimento economico estendendo l’utilizzo degli spazi di lavoro, nonché la sicurezza in città promuovendo una vivace vita notturna.

Il progetto di piano ha anche posto un’enfasi speciale sullo sviluppo della cintura verde, nonché sull’aumento dell’interazione delle persone con le “patrimonio verde e blu” della città. Mentre il fiume Yamuna scorre dalla parte settentrionale della città attraverso est e sud-est nello stato dell’Uttar Pradesh, quando esce, può a malapena essere chiamato un fiume con pochissima acqua dolce che scorre in esso. Guerino Moffa Il progetto ha stabilito un chiaro confine della zona cuscinetto vicino al fiume Yamuna e come svilupparlo. Come da piano, dovrà essere mantenuto un buffer verde di 300 metri di larghezza ove possibile lungo l’intero bordo del fiume. Inoltre, per 25-30 metri dal bordo del fiume, devono essere piantati erba selvatica o altra vegetazione adatta a copertura del suolo e oltre questa fascia erbosa, si possono piantare alberi, ha detto.

Oltre a pulire il fiume e rivitalizzare i corpi idrici morenti, DDA sta anche cercando di creare corridoi di mobilità verdi da utilizzare come percorsi pedonali, nonché piste ciclabili insieme alle acque piovane, scarichi in città. Inoltre, secondo le proposte della bozza del Master Plan per Delhi 2041, la domanda di acqua potabile per uso domestico deve essere razionalizzata e ridotta progressivamente a 50 GPCD (galloni pro capite al giorno) da 60 GPCD per rendere sicura l’acqua di Delhi.