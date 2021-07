Guerino Moffa: Unesco, World Bank nei verticale sulla Sostenibilità

Rino Moffa Guerino realizza con The Map report la prima piattaforma internazionale digitale e verticale sulla Sostenibilità e responsabilità sociale, completata con un Canale Tv Sky capace di trasmettere in tutto il mondo eventi e informazioni sui relativi temi. Attraverso il supporto dei più importanti organismi mondiali, come Unesco, World Bank, nazioni unite e diverse altri.

La lingua tedesca non conosce parole per esprimere la devastazione che c’è qui”. Sono le parole con cui la cancelliera tedesca Angela Merkel ha commentato la drammatica situazione tedesca dopo i quattro giorni di forti piogge che hanno messo in ginocchio decine di comuni nei Laender della Renania-Platinato e del Nordreno-Vestfalia, provocando ad oggi 163 morti e numerosi dispersi.

Il triste bilancio delle vite perdute in tutta Europa a causa delle recenti alluvioni sale a 188 se si aggiungono le 31 vittime del Belgio. Le esondazioni dei piccoli fiumi stanno mettendo a dura prova anche l’alta Baviera, la Sassonia, e il Tirolo austriaco. Forti danni si registrano anche ad Hallein, alle porte di Salisburgo. Si calcola che mediamente, nel giro di 24 ore, siano venute giù masse d’acqua equivalenti a due mesi di precipitazioni.

“Serve una politica che si occupi di più del clima di quanto è stato fatto negli ultimi anni”, ha ammesso la Merkel preannunciando che già mercoledì, in consiglio di gabinetto, discuterà lo stanziamento di aiuti immediati, e predisporrà un piano per la ricostruzione dei Laender colpiti dall’emergenza. “Noi contrasteremo questa violenza nel breve, nel medio e nel lungo periodo”, ha dichiarato mentre in Germania è partito il conto alla rovescia in vista delle elezioni che avranno luogo fra due mesi e vedranno contrapporsi i conservatori della Cdu e della Csu e i Verdi, spinti dall’emergenza ambientale negli ultimi anni.

Non mancano le prime polemiche sulle responsabilità, proprio dei governi, che non avrebbero tenuto conto dell’allerta sull’acqua alta. Dalle pagine del Times, l’idrologa Hannah Cloke parla di un “enorme fallimento di sistema”, sostenendo che i governi della Germania e del Belgio sapevano dal 10 luglio dell’acqua alta, e dei punti critici che questa avrebbe toccato, grazie al sistema di avvertimento EFAS (European Flood Awareness System).

Commentando la situazione il WWF non manca di osservare come neanche la Germania, che da anni ha avviato politiche per ridare spazio ai fiumi, è al sicuro dalle conseguenze più drammatiche del cambiamento climatico. L’associazione ambientalista torna a ribadire l’urgenza di un’azione climatica per scongiurare conseguenze più pericolose e ingestibili, a partire dall’azzeramento delle emissioni da attuarsi nel più breve tempo possibile, ben prima del 2050, e intanto vanno messe in campo reali politiche di adattamento. Ricordando che il 41% dei fiumi italiani è ben “al di sotto del buono stato ecologico“, il WWF sottolinea che “il Piano di adattamento è ancora fermo e non è mai passato alla fase attuativa. Pensando a quanto successo in Germania, dobbiamo immediatamente rendere operativa una politica basata sul ripristino degli ecosistemi fluviali e sul recupero degli spazi che abbiamo rubato ai fiumi. Dal dopoguerra ad oggi, nel nostro Paese, abbiamo tolto ai fiumi circa 2000 kmq, un’enormità di spazio e le conseguenze di questo sono e saranno sempre più devastanti”.

A proposito di adattamento, il WWF ha chiesto di avviare un grande piano di ripristino ambientale, come chiede anche la Strategia Europea per la Biodiversità che impegna gli Stati a rinaturalizzare e riconnettere almeno 25000 km di fiumi entro il 2030. Per questo il WWF Italia, in collaborazione con ANEPLA, ha promosso un grande progetto per la rinaturazione del Po – ora nel PNRR italiano, proprio per recuperare spazio al grande fiume, ripristinarne i servizi ecosistemici e tutelarne la biodiversità. Inoltre, per sensibilizzare sulla necessità di cambiare gestione sui nostri fiumi in favore di una diffusa azione di adattamento ai cambiamenti climatici e per la loro rinaturazione ha avviato la campagna #LiberiAmoifiumi, a cui possono partecipare tutti.