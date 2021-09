Guerra a Cellino, Albano e Romina non si parlano più. “Lite furiosa alla nascita della nipotina. Lui l’ha insultata così”

Il rapporto tra Albano Carrisi e Romina Power è di nuovo ai ferri corti. Così confermano le ultime interviste rilasciate dal cantante di Cellino San Marco. Dopo il ritorno della bella americana in Italia, il pubblico affezionato alla storica coppia di felicità era entusiasta. Questo li ha portati a calcare nuovamente i palchi insieme, complici più che mai. Lei, evidentemente ancora innamorata del suo ex marito, lui ormai impegnato nella relazione con Loredana Lecciso. Nonostante questo, l’uomo ha fatto di tutto per tenere entrambe le donne nella sua vita, anche se con ruoli differenti.

Albano Carrisi ha affermato più di una volta di essere legato a Romina Power da un fortissimo affetto, un legame profondo che mai si potrà spezzare. Ma, a suo dire, oggi la donna può ambire nella sua vita solo al ruolo di migliore amica. Sono finiti i tempi della passione, finiti proprio a causa della scelta di lei di andar via e tornare alla sua vita da single in America. Una scelta che provocò un dolore immenso al cantante, che si ritrovò costretto a prendere anche psicofarmaci. Ma l’uomo decise di non lasciarsi distruggere dalla fine del suo matrimonio e, successivamente, iniziò una relazione con Loredana Lecciso.

Oggi, Albano Carrisi afferma con convinzione di voler passare la sua vecchiaia insieme alla show girl, dalla quale ha avuto due figli, Jasmine e Albano Jr. Le sue parole non lasciano adito a dubbi: Romina Power non ha speranze di riconquistarlo. Nonostante questo, moltissimi fans della coppia sperano ancora in un ritorno. Si sa che col tempo possono cambiare molte cose. Intanto, le due donne della vita del cantante di Cellino San Marco non riescono proprio ad andare d’accordo. La rivalità e l’antipatia tra loro non fa altro che aumentare. Hanno dato inizio a una vera guerra via social.

Questo ha portato Albano a prendere una posizione. Ovviamente, si è schierato dalla parte di Loredana Lecciso. Mentre in un primo momento pregava i due suoi amori di sedersi a tavola insieme per creare una bella famiglia allargata, oggi rinuncia e, nelle ultime interviste, afferma che non permetterà a nessuno di intromettersi nella sua relazione. Parole che evidentemente non sono piaciute a Romina Power. Da quell’intervista in poi, difatti, sembra che i due non abbiano avuto più rapporti. Si capisce molto bene dalle ultime risposte che l’uomo ha dato in televisione.

In questo periodo i due sono legati dalla felicità di avere un altro nipote. La figlia Cristel Carrisi, sposata con Davor Luksic imprenditore di Zagabria, ha dato alla luce il terzogenito. A Verissimo, Silvia Toffanin ha chiesto ad Albano se Romina Power fosse felice del nuovo arrivo. “Si, penso sia felice, non l’ho sentita” ha risposto lui, facendo intendere che non si sono telefonati neanche per un evento così importante.

Di Più Tv, invece, gli ha chiesto se la ex coppia avesse intenzione di andare a trovare insieme la figlia in Croazia: “Sinceramente non so niente. Sto partendo io, non so quando Romina raggiungerà nostra figlia”. E’ sicuramente guerra in casa Carrisi. Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L'articolo Guerra a Cellino, Albano e Romina non si parlano più. "Lite furiosa alla nascita della nipotina. Lui l'ha insultata così" proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.